Martín Lasarte se motiva: "Me sentiría reconfortado si el fútbol me paga lo que me debe"

Martín Lasarte se alista al que es su gran reto en el comienzo de su ciclo en la selección de Chile cuando enfrente a Brasil en los cuartos de final de la Copa América y espera dar un golpe histórico este viernes cuando se enfrente a la gran favorita a llevarse el título en la competición.

De cara a este partido revivió una de sus frases que marcan su paso por el fútbol nacional, la cual reversionó ante Bolivia en las Eliminatorias Sudamericanas luego de empatar 1-1 en San Carlos de Apoquindo. "Hace algunos años, algunos colegas chilenos se acordarán, en este mismo estadio yo dije que el fútbol me debe una. Ahora me debe dos. Hoy me debe dos", sentenció en ese momento.

De cara al enfrentamiento ante la Canarinha, espera que sea el momento que el deporte le salde la deuda. "Me sentiría reconfortado si el fútbol me paga lo que me debe mañana pero el fútbol es como es, no como lo imaginamos", manifestó en su más reciente conferencia de prensa.

Preguntado sobre si tiene la fórmula para ganar este partido, también respondió con particular gracia. "Voy a sacar un libro si lo logro, no es tan fácil. Manejamos algunas alternativas, espero que sean válidas, confiamos muchísimo en el grupo que tenemos. Brasil es un gran equipo, es el gran favorito de todos pero en el fútbol no está hecho nada hasta que ocurre", puntualizó.

Lasarte espera que Chile empiece a mostrar una mejora a nivel ofensivo y sería aún mejor si ocurre en el juego de este viernes. "Hace un ratito hablaba aquí Eduardo (Vargas) que es un jugador que está en estado de gracia, Alexis (Sánchez) se va a recuperar, ha aparecido Ben (Brereton). Tenemos una serie de alternativas pero el fútbol no es enseguida, hay que prepararlo, estamos muy contentos y satisfechos con lo que viene. Ojalá que sea mañana, ojalá que sea el puntapié inicial".