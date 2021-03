José Sulantay quedó con gusto a poco con el debut de la Roja de Lasarte: "Lo encontré muy lento"

La selección chilena debutó con Martín Lasarte en la banca, y fue con una victoria ante Bolivia en el estadio El Teniente de Rancagua, con goles de Luis Jiménez y Jean Meneses.

Alguien que siempre está pendiente al rendimiento de la Roja es José Sulantay, quien en diálogo con RedGol analizó el desarrollo del encuentro, señalando que no quedó conforme, aunque aclara que este proceso recién parte.

"Le ha dado un fútbol de mucho cuidado y que tiene que ver con lo que declaró, de que era el primer amistoso en el que quería conocer más personalmente a los jugadores. Tenía antecedentes, pero quería conclusiones", dijo en primera instancia el coquimbano.

"Yo creo que las conclusiones no son positivas ni negativas. Es un partido de entrenamiento, donde lo más importante es lo que se vio en el equipo. Creo que pasaron con buena nota", agregó.

Lasarte debutó en la Roja - AgenciaUno

La preocupación de Don Sula



Sin embargo, el ex DT de la selección sub 20 indicó que no quedó muy conforme con el desarrollo del partido, debido a que su gusto futbolístico es diferente a lo que se vio en la cancha.

"No quedé conforme, tengo una apreciación distinta del fútbol. No vi laterales pasar arriba, no vi coberturas en las que se descolgaran o salieran del puesto, o más rapidez de salida en el fondo", explicó.

"Todo fue a una velocidad que no me gustó a mí, pero es una cosa personal. Lo encontré muy lento, hay que ir buscando. Pressing tampoco vi, de recuperar el balón arriba", analizó.

Acerca de los mejores de la cancha dijo que "Meneses anda bastante bien, la línea de fondo también, con los dos laterales muy limitados".

"Alguien que sobresaliera por sobre los demás, no vi. El partido es para quedar tranquilo y trabajar ahora con tiempo, que no ha tenido nada", cerró.