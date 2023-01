La selección chilena Sub20 tiene ad portas su participación en el Sudamericano de Colombia que da pasajes al Mundial de la categoría de Indonesia. El equipo de todos al mando de Patricio Ormazábal buscará volver a una cita planetaria después de diez años, aunque claro, el propio DT de la Rojita se encargue de decir que el objetivo grupal es otro en este proceso.

En una reciente entrevista con La Tercera el entrenador de la Roja Sub 20 fue claro en decir que la meta de este trabajo es promover jugadores para el seleccionado adulto y que nadie en la ANFP le dijo que era una obligación sacar pasajes para el mundial.

“El único objetivo que me han pedido desde que llegué acá ha sido que la selección Sub 20 tiene que formar jugadores para pasar a la Sub 23 y adulta. Nunca ha venido alguien a decirme ‘usted tiene que clasificar al Mundial’ o ‘su obligación es clasificar al Mundial’. Por lo menos, no he tenido esas conversaciones a nivel oficial”, afirmó Ormazábal.

En es ese sentido el DT de la Roja Sub 20 sostuvo que “siempre he dicho que el objetivo principal de la selección Sub20 es pasar jugadores mejor preparados a la selección adulta. La mayor cantidad posible. Después, si uno va a la parte objetiva, creo que tenemos que enfocarnos solo en los cuatro primeros partidos que tendremos, que van a ser muy difíciles”.

“Esa es la misión. Ir partido a partido, enfrentándolos de la mejor manera. Y lo que nosotros queremos, como ideal es que la gente vea un equipo, se identifique con un equipo que da todo en la cancha, que juega bien, que propone y que diga ‘me gusta este equipo de Chile’. Resultados uno no puede prometer, porque juega contra un rival”, concluyó Ormazábal.

Chile será parte del grupo B de este Sudamericano Sub 20 de Colombia, compartiendo zona con Bolivia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Los tres primeros clasificaran al hexagonal final, donde cuatro elencos lucharán por un lugar en el Mundial de Indonesia.

Revisa la programación de Chile en el Sudamericano Sub 20

Viernes 20 de enero: Ecuador vs Chile a las 21:30 horas.

Domingo 22 de enero: Chile vs Uruguay a las 20:30 horas.

Martes 24 de enero: Chile vs Bolivia a las 21:30 horas.

sábado 28 de enero: Venezuela vs Chile a las 20:30 horas.