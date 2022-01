Luego de la derrota ante Argentina y de quedar más que complicado en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022, Chile se enfoca en su próximo desafío. El próximo 1 de febrero la Roja visita La Paz para enfrentar a Bolivia buscando los tres puntos que le permitan seguir soñando con la hazaña.

La Verde no le hará fácil la tarea, ya que mantiene sus opciones de asegurar un lugar en el torneo. Este viernes visitan a Venezuela, donde un triunfo les permitirá meterse en la pelea y llegar con todo ante nuestro país.

En la previa del duelo con la Vinotinto el técnico César Farías conversó con los medios y mostró la ilusión que tienen en lograr el objetivo. "Tenemos confianza en nuestro juego. Necesitamos esa firmeza de saber que son los partidos finales del premundial y debemos estar serios y firmes".

El DT de la Verde adelantó lo que será el choque de esta tarde. "Será un juego estratégico, un juego que va a permitir que cualquier error marque el destino de los tres puntos. Tenemos que estar serenos, estar atentos, saber que Venezuela será un equipo con un manejo emocional correcto y cauteloso porque también sabrá respetar a Bolivia".

"Sabemos como se manejaron en Argentina y Colombia, no son de tomar tantos riesgos, son muy balanceados y equilibrados. En cuanto a jugadores sabemos que Venezuela tiene jugadores explosivos, de velocidad por bandas y hay que estar atentos", agregó.

Fe e ilusión antes de enfrentar a Chile

César Farías le dio un giro al juego de Bolivia desde su llegada y tiene al equipo aún con opciones de meterse en la pelea. Pase lo que pase ante Venezuela, deberán enfrentar a Chile con el cuchillo entre los dientes para escalar en la tabla.

"Hemos ganado voluntades y corazones. Si hay confianza en estar bien, hay confianza para jugar. Y cuando existe esa confianza, rematas al arco, vuelves a rematar si erras, vas por el rebote, presionas, encaras", destacó el DT.

De hecho, Farías recalcó que junto al plantel esperan lograr la hazaña después de su gran eliminatoria rumbo a Qatar 2022. "Esta selección atrapó a su país y a su gente, sería bonito recompensarles con la clasificación al Mundial".

Al cierre, reiteró su deseo de terminar lo mejor posible. "Bolivia me recibió como un hijo más y hoy no solamente como profesional, sino por sentimiento, debo dejar lo mejor por Bolivia. Estamos viendo pasar las horas con la ilusión de que nosotros queremos llegar a Jupiter con la Verde. Me siento defensor del país que me acobija en estos momentos".

