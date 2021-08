Parece increíble, pero Carlos Palacios ya suma veinte partidos en Internacional de Porto Alegre, a menos de cinco meses de su partida de Unión Española. Por eso, el delantero chileno valora sus progresos y no se deja llevar por las críticas.

En diálogo exclusivo con Redgol, La Joya resume su presente. "Estoy bien, tranquilo, sabiendo que es un proceso a largo plazo, que no tengo que apresurarme ni presionarme y que por algo la gente de Inter confía en mí. Yo también confío en mí y eso es importante para todo lo que viene", apunta desde Brasil.

En ese sentido, Palacios va pasando la fase de aclimatación, con 21 años recién cumplidos. "Cada día me siento más cómodo. He hecho mejores conexiones con mis compañeros, mejores amistades y relación dentro del camarín", recalca.

"Me acostumbro a la ciudad, al idioma, a la presión. Es todo muy diferente a lo que vivía día a día y es lindo jugar así y sentirse presionado. Creo que es algo maravilloso, que da para ilusionarse todos los días y no conformarse con lo que pasó", sentencia Carlitos.

Carlitos Palacios va paso a paso en su desarrollo en el fútbol brasileño

La trascendencia de su equipo es clave y Palacios reconoce que está frente a "una hinchada que presiona, que siempre quiere resultados y estar peleando todo. Las presiones siempre van a estar y no a todos les va a gustar cómo juegas. Pasa aquí y en todas partes del mundo".

Parte de su equilibrio emocional radica en eso. "Trato de destacar lo bueno, las críticas constructivas hacen mejorar tanto al jugador como a la persona. Uno vive del fútbol y como jugador, pero fuera de eso también es persona, así que trato de rescatarlo y gracias a lo que he ido pasando me he dado cuenta de demasiadas cosas", subraya.

Carlitos Palacios y la selección chilena



En tres semanas se inicia la fecha triple de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 y una nueva oportunidad para que Carlos Palacios muestre sus progresos, esta vez con la camiseta de la Roja.

Y aunque le ha costado actuar con regularidad, siente el fuego interior. Las clasificatorias son algo que uno siempre sueña jugar y más por el país, que es algo increíble y maravilloso. Si no me toca estar, voy a apoyar. Y si me toca estar, voy a dar todo de mí para llegar al Mundial el próximo año", adelanta el ariete.

Carlos Palacios suma cinco partidos por la selección chilena y fue titular ante Argentina en Copa América

Por eso, La Joya le entrega su respaldo al proceso más allá de su presencia. "Las clasificatorias se acercan, en una fecha triple. No quiero ni pensar ni ilusionarme con eso hasta que haya una nómina", clarifica.

"Pero si me toca estar, daré todo lo que puedo dar, ayudaré a los compañeros y obviamente está el objetivo de clasificar al Mundial. Si no me toca estar, también voy a apoyar y seré un chileno más, hinchando a los compañeros para que se logre la clasificación", completa.