Carlos Caszely: "Yo fracasé en los Mundiales, lo digo con todas sus letras"

Pese a que redondeó una carrera llena de éxitos, los Mundiales son un capítulo oscuro para Carlos Caszely. En 1974 recibió la primera tarjeta roja de la historia al ser expulsado ante Alemania Federal, y en 1982 desvió un penal clave en la derrota ante Austria.

Pero el hombre asume sus responsabilidades. En conversación con Después Te Explico de RedGol, El Rey del Metro Cuadrado fue drástico. "Yo fracasé en los Mundiales y lo he dicho con todas sus letras, nunca le he quitado el poto a la jeringa. Para un goleador, no hacer goles es un fracaso y yo fracasé", asumió.

Caszely se fue de los Mundiales de Fútbol sin anotar goles (Archivo)

El repaso es negativo. "Voy a llegar al '74: la cagué. Voy a llegar al '82: la cagué. Fracasé. Yo no le tengo miedo a la palabra fracaso, porque todo el mundo empieza a darse vueltas", dijo en una fuerte autocrítica.

"Pero más allá de la importancia del fracaso, es cómo me levanté después. Y es lo que me da la posibilidad de decirle a los jóvenes, a la gente más nueva que se cae una vez y baja los brazos. Yo fracasé en dos mundiales y no bajé los brazos", sentenció el ex delantero.

"A lo mejor si hubiera hecho un gol el '74 o el penal del '82, nadie se acordaría. Pero cuando hablo de resiliencia, llevamos del año 82 a la actualidad y todavía siguen dando el penal en televisión. Cuando hablaba con (Friedrich) Koncilia, el arquero de Austria, me decía 'en tu país están locos'", explicó Caszely.

"No, si no están tan locos. No te olvides de que estábamos en dictadura y me mataron, El Mercurio me hizo tiras. Cualquier persona con un poquito menos de fuerza que yo, se hubiera exiliado o se mata con todas las barbaridades. Sin embargo, salí adelante, volví a luchar y volví a ganar", completó el ídolo de Colo Colo.