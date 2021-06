Argentina - Chile: Jorge Kike Acuña revela detalles de su pelea con Pablo Aimar en 2003

Este jueves la selección chilena vuelve a las canchas con un partido que a estas alturas es considerado como un clásico. Desde las 20:00 horas la Roja visita a Argentina en un duelo válido por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022.

El equipo de Martín Lasarte tendrá una dura tarea ante la albiceleste, equipo que en la última década se transformó en uno de los rivales favoritos. Pero la historia con los trasandinos también dejó episodios años antes, como la recordada pelea entre Jorge Acuña y Pablo Aimar.

El 6 de septiembre de 2003, Chile visitó a Argentina por eliminatorias en un partido que terminó empatado 2-2 gracias a los goles de Milovan Mirosevic y Reinaldo Navia. No obstante, fue el encontrón del Kike con el payasito el que se robó todas las miradas.

Parte del plantel de Chile que logró el empate ante la Argentina de Marcelo Bielsa. Foto: Archivo

Casi 18 años han pasado desde entonces, pero para Acuña el recuerdo sigue vigente. En conversación con Pasaporte Qatar de TNT Sports, el ex volante y ahora técnico de Unión San Felipe recordó todo lo ocurrido en aquella jornada.

"En mi persona hubo un antes y un después en ese partido. Me equivoqué, le di un pase gol a Mirosevic y tuve un encontrón con Aimar, que hasta el día de hoy se recuerda. Me lo dicen en la calle", aseguró. "Se perdía 2-0, decían que no lo dábamos vuelta y da la casualidad que entra Mauricio Pinilla y yo, fuimos factores en ese partido", agregó.

Para Kike en encuentro necesitaba algo más de la Roja. "En ese partido faltaba más presencia dentro de la cancha, de hacerse sentir. Mi fuerte no era tomar el balón y administrar. Cuando entro, quería incentivar a mis compañeros. Hubo un momento donde estábamos muertos, pero eso fue fundamental, el confiar en nosotros y creer que se podía dar vuelta el partido".

Fue ahí que Acuña entró de lleno en su pelea con Aimar, revelando lo que se dijeron mutuamente. "Me sacó a mi papá, mamá y abuela. Ahí entre nosotros nos reíamos porque algunos me preguntaban si le había dicho “¿Qué te agrandas tanto? ¿Cuánto ganas?”", explicó entre risas.

Finalmente confesó por qué entró tan motivado al duelo. "Nosotros (suplentes) en el entretiempo nos quedamos en la cancha jugando. El que entró en el entretiempo fue al camarín, pero nosotros nos quedamos ahí con la gente que estaba en el tontito. Pasé al medio, pero tocaba y me equivocaba. Entonces los 15 minutos pasé metido dentro y la gente se burlaba porque me equivocaba a cada rato, entonces estaba picado y quería entrar".

