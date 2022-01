La Selección Chilena recibirá el 27 de enero a Argentina en las eliminatorias rumbo a Qatar, encuentro que se jugará en Calama. Por lo mismo, este lunes la Conmebol oficializó cuáles serán los árbitros encargados de dirigir el encuentro en el estadio Zorros del Desierto.

El brasileño Anderson Daronco será el encargado de dirigir las acciones en la Segunda Región del país. Será asistido por sus compatriotas Fabricio Vilarinho y Rodrigo Figueiredo. Flavio Rodrigues será el cuarto árbitro que estará al borde de la cancha.

El juez Daronco llama la atención por su físico, debido a que está considerado como uno de los árbitros más musculosos del mundo, tema al cual no le gusta referirse mucho.

"No me gusta presumir de mi físico para que me respeten. El respeto viene por la forma en que trato a los jugadores y por el nivel de acierto en las decisiones tomadas. No presto mucho atención a lo que dicen de mí por el físico, pero tengo conocimiento que me apodaban el juez fortachón", señaló al medio Adicional.

Además, alguna vez el diario británico The Sun destacó a Anderson por detener un partido en Brasil por cantos homofóbicos. El hecho ocurrió en agosto de 2019, en un partido que jugaban Vasco da Gama y São Paulo.

En la zona del Var estarán apoyándolo los jueces Rafael Traci y Pericles Bassols. Lo increíble es que también se informó que el paraguayo Ubaldo Aquino será el asesor de árbitros, el mismo que arbitró contra Uruguay en la primera fecha y no sancionó un penal claro a favor de Chile, y que también arbitró ante Bolivia en San Carlos de Apoquindo, donde cobró un penal en contra por mano de Guillermo Maripán.

