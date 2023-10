Tras más de un mes y medio de competencia, el Mundial de Rugby jugado en Francia llegó a su fin. En la final, y en un partido sumamente apretado, Nueva Zelanda se enfrentó a Sudáfrica, en un duelo que no tuvo un ganador claro hasta los últimos minutos.

Los All Blacks y los Springboks llegaban a esta definición siendo las dos selecciones que, históricamente, más veces habían ganado un Mundial, con tres trofeos cada uno. Es por eso que, además de conocerse el nuevo campeón, el ganador sería el más laureado de toda la historia.

Sudáfrica llegaba envalentonada, tras derrotar en los últimos minutos a Inglaterra en la semifinal. Los Springboks ganaron aquel duelo con un penal a los 78′, venciendo por 16-15.

Por otro lado, los All Blacks la habían tenido más fácil. Ante Argentina, los neozelandeses simplemente se dieron un festín en la semifinal, venciendo a los Pumas por 44-6.

La gran final

Sudáfrica partió con la velocidad a cien. Apenas seis minutos de juego y los Springboks ya lo ganaban por seis a cero, gracias a dos anotaciones entre los palos.

El cuadro sudafricano consiguió otra anotación de penal, Handré Pollard a los 19′, pese al descuento de los All Blacks (Richie Mo’unga, a los 17′) y todo parecía muy apretado, como si cualquier error se fuese a pagar caro. Y fue efectivamente lo que pasó.

Nueva Zelanda careció de la suficiente disciplina defensivamente y, a los 27′, su capitán, Sam Cane, se fue expulsado por regla bunker, al cometer foul sobre Jesse Kriel. De esta manera, el jineta del equipo negro se convirtió en el primer jugador en la historia de este deporte en irse a las duchas en una final. La expulsión terminaría siendo clave en el desarrollo del juego, ya que dejó a los All Blacks con 14.

Segunda mitad

La segunda parte comenzó con una ventaja suficiente para los Springboks. Con un 12-6 arriba, todo parecía cuesta arriba para Nueva Zelanda, que había tenido serios problemas para crear ocasiones ofensivas en la primera mitad. A eso se sumaba la ausencia del capitán.

Pero, rápidamente, los All Blacks demostraron que habían llegado a esta instancia a punta de valentía. Corrían pocos minutos del complemento cuando Beauden Barret (58′) recibió la ovalada por el borde izquierdo ofensivo y concretó un try que puso a los de Oceanía de vuelta en el partido.

Pese a que Sudáfrica no consiguió un solo punto en la segunda mitad, la solvencia defensiva, sumada a importantes errores de la ofensiva de los All Blacks, permitió que el 12-11 no se moviera y, nuevamente por una mínima diferencia, los sudafricanos se consagraron como campeones de Francia 2023 y com los más laureados hasta el momento.

¿Cómo le fue a Chile en el Mundial de Francia 2023?

Los Cóndores participaron por primera vez de una Copa del Mundo de Rugby, aunque no consiguieron ninguna victoria. Cayeron en sus cuatro partidos, ante Japón (12-42), Samoa (10-43), Inglaterra (0-71) y Argentina (5-59).

¿Qué selecciones han sido más veces campeonas del mundo?

Sudáfrica se transformó en la más campeona, con cuatro títulos (1995, 2007, 2019 y 2023), seguida por Nueva Zelanda con tres (1987, 2011 y 2015). Mientras que Australia ha ganado en dos ocasiones (1991 y 1999) e Inglaterra en una (2003).