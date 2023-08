US Open: el enorme John Isner elige el torneo para finalizar su legendaria carrera

A pesar de no ganar ningún Grand Slam y no haberse metido nunca en el top 5 del ranking ATP, John Isner puede decir con orgullo que su carrera fue legendaria. Bueno, lo es todavía, ya que le pondrá fin a esta después del US Open.

El gigantesco tenista estadounidense, que con 2,08 metros de estatura es uno de los más altos del circuito, llegó a ser ocho del mundo en 2018 y ganó 16 títulos, entre ellos un Masters 1000 de Miami, además de poseer dos increíbles récords. Y ahora colgará la raqueta.

El último baile de Isner

Isner, actualmente en el puesto 158 del mundo, solo ha conseguido ganar ocho partidos esta temporada. Por ende, escogió el Abierto de Estados Unidos para ponerle punto final a su carrera.

El oriundo de Dallas, Texas, lleva 17 años como profesional, y es el tenista con más aces en la historia. Con 14.411 servicios directos, deja a Ivo Karlovic y Roger Federer en los dos últimos puestos del podio.

Junto con eso, también jugó el partido más largo que se haya registrado. En Wimbledon 2010, por primera ronda, se enfrentó a Nicolás Mahut durante 11 horas y cinco minutos. Fue 6-4, 3-6, 6-7, 7-6 y 70-68 para su rival.

“Después de 17 años en el circuito, es momento de decir adiós. Esta transición no será fácil, pero tengo ganas de disfrutar cada segundo con mi increíble familia. El US Open será mi último torneo”, señaló Isner en un comunicado.

La mejor actuación de Isner en un Grand Slam fue en 2018, en Wimbledon. Tras más de siete horas de batalla ante Kevin Anderson, cayó en semifinales. Tras ese duelo, el torneo británico cambió sus reglas en la manera de desempatar duelos.

¿Cuándo empieza el US Open?

El lunes 28 de agosto es el día en que comenzará a jugarse el Abierto de Estados Unidos. Torneo que será el adiós de John Isner y al que el chileno Nicolás Jarry llega como cabeza de serie.

¿Cuántos chilenos hay en el US Open?

Tras las caídas de Cristian Garin, Alejandro Tabilo y Tomás Barrios en la qualy, solo Nicolás Jarry representará a Chile en el Abierto de Estados. El Príncipe es cabeza de serie del torneo.