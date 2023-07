Luego de un gran desempeño en la Qualy, el chileno Tomás Barrios (133°) continúa su aventura en Wimbledon.

En su debut en el main draw, Garrapata choca ante el argentino Sebastián Báez (44°) con la misión de empezar a revertir un historial que lo tiene 4 a 0 abajo y, de paso, lograr superar la primera ronda en su segunda visita a la Catedral del Tenis.

Tomás Barrios choca ante Sebastián Báez este lunes 3 de julio a las 6:00 (AM) horas de Chile en la Cancha 6 de The All England Lawn Tennis & Croquet Club, ubicado en la ciudad de Londres, en Inglaterra.

¿En qué canal ver en vivo por TV la primera ronda de Wimbledon?

La primera ronda de Wimbledon será transmitida en TV por las señales de ESPN 2 y ESPN 3, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) – 841 (HD)

DTV: 625 (SD) – 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) – 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) – 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

ESPN 3

VTR: 153 (SD) – 842 (HD)

DTV: 626 (SD) – 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) – 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) – 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) – 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) – 512 (HD)

ZAPPING: 92 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo Wimbledon?

Este y todos los duelos de Wimbledon serán transmitidos en Chile y toda Latinoamérica en vivo a través de las pantallas de Star+.

Historial 4 a 0 a favor del argentino

Este cruce marca la quinta vez que ambos tenistas se verán las caras, con un saldo de cuatro victorias a favor del argentino, eso sí, todas en arcilla.

Su duelo más reciente fue el pasado 10 de febrero, con triunfo para Báez por parciales de 6-1, 3-6 y 6-1 en cuartos de final del Córdoba Open.