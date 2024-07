Un partidazo jugó este jueves Alejandro Tabilo (19° de la ATP) en Wimbledon, porque el chileno le ganó en cinco reñidos sets al italiano Flavio Cobolli (48°), para instalarse en tercera ronda.

El zurdo desperdició una ventaja de 2-0 en el césped británico, porque el europeo emparejó las acciones y mandó todo al quinto set, donde el nacional ganó por un apretado 6-4.

Ahora Tabilo se verá las caras con el estadounidense Taylor Fritz, quien le ganó al francés Arthur Rinderknech con quien tuvo un duro cruce apenas terminó el compromiso en Londres.

La polémica de Taylor Fritz

Antes del partido, el galo dio potentes declaraciones y dijo que el norteamericano era un “llorón”, y la revancha del número 12 del mundo se la tomó tras ganar el encuentro, porque en la red le dijo “que tengas un buen vuelo a casa”.

Tras el encuentro, Fritz indicó que sabía lo que había dicho el europeo sobre él: “normalmente no estoy pendiente de esas cosas, pero es complicado no verlo cuando alguien se sale de su camino para lanzar un dardo hacia ti. Era difícil no verlo porque todo el mundo me estaba etiquetando, se aseguraron de que lo viera. Tan pronto como lo vi, el partido estaba básicamente terminado”.

“Es algo que me da un fuego extra, obviamente. Soy una persona muy tranquila. No hago nada que pueda molestar a nadie, así que cuando alguien lo hace, no lo acepto. Eso me dio fuerzas extra para ganar. Cuando nos dimos la mano en la red le dije: ‘Que tengas un buen vuelo a casa'”, explicó.

Para finalizar, el rival de Tabilo en tercera ronda indicó que “me preguntó qué le había dicho y se lo repetí. Me respondió que seguía compitiendo en dobles y le dije que bien por él. Empezó a preguntar por qué era así. Le dije que él sabía lo que había dicho. No me faltes el respeto antes del partido y luego te esperes que sea agradable. Así no es como funciona”.

