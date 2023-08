Santiago 2023 está a la vuelta de la esquina. Dos meses con 13 días faltan para que inicie el megaevento deportivo, y las delegaciones participantes empiezan a presentar sus nóminas preliminares. Así, Simone Biles hace soñar en grande.

Entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre se disputarán los Juegos Panamericanos en nuestro país, y bajo ese contexto es que el Comité Olímpico de Estados Unidos metió a la legendaria gimnasta de 26 años, medallista olímpica en Río 2016 y la más ganadora de todos los tiempos, en la lista previa.

Santiago 2023 sueña con Simone Biles

Después de dos años alejada de la competencia por su terrible retiro en Tokio 2020, donde colapsó con una condición llamada Twisties en la que su mente se bloquea y la hizo fallar ciertos movimientos, este fin de semana Biles volvió a competir.

Mientras vivía ese delicado momento, Simone Biles también tuvo una batalla legal con el FBI por no hacer nada contra Larry Nassar, el médico del equipo de gimnasia de Estados Unidos, por abusar de ella y otras compañeras por años.

En su regreso a la acción, en el US Classic en Chicago, Biles la rompió. Obtuvo 59.100 puntos en All Around, donde su escolta tuvo cinco mil unidades menos, y se llevó el triunfo.

Esta gran presentación le permitió clasificar al Mundial de Amberes, que se llevará a cabo entre el 30 de septiembre y el 8 de octubre. Por ende, este finalizará una semanas antes de los Panamericanos, donde la gimnasia se disputará entre el 22 y 25 de octubre en el Centro de Deportes Colectivos del Estadio Nacional.

“Una noticia que ilusiona”

Estados Unidos inscribió a la legendaria Simone Biles para Santiago 2023, donde es el nombre que más destaca de todo el listado.

Junto con eso, Felipe Cubillos, sports manager de la gimnasia en los Panemericanos, habló con La Tercera para contar más detalles.

“El Comité Olímpico de Estados Unidos envió hace muy pocos días la lista larga, donde aparece Simone Biles. Ellos tienen hasta la primera quincena de septiembre para entregar la nómina definitiva“, apunta.

Eso sí advierte que “con Estados Unidos nunca se sabe, porque ellos van distribuyendo a sus figuras en distintos. Pero está la posibilidad de que Simone Biles pueda participar”.

“Además, enfrentaría a la actual campeona olímpica y mundial, la brasileña Rebeca Andrade, que ya está confirmada”, detalla.

Harold Mayne Nicholls habla para cerrar. “Es, evidentemente, una noticia que ilusiona, considerando que podríamos tener compitiendo en Chile a la mejor gimnasta de la historia”.

“Si el equipo técnico de Estados Unidos decidiera que Simone viniera, sería algo increíble para unos Juegos Panamericanos”, concluye el director ejecutivo.