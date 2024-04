Vuelve. Rafael Nadal estará de retorno en las canchas para el ATP 500 de Barcelona, torneo que ya ha ganado en doce ocasiones. Al fin tendremos al español de vuelta, aunque se sabe que no en sus mejores condiciones.

El ex número uno del mundo había comenzado el año esperanzado, al hacerse camino en el ATP 250 de Brisbane, donde llegó a tercera ronda. En ese momento, cayó ante el australiano Jason Kluber, mostrando serios problemas físicos en el tercer set.

Con el tiempo se supo: Rafael Nadal había sufrido un desgarro muscular, lo que lo dejaría fuera del Abierto de Australia. Con el tiempo, las lesiones se comenzarían a apilar y el propio tenista español no sabía cuándo podría ser su regreso.

Sin embargo, el día llegó. Y para mejor, llegó en el torneo favorito de Nadal. El ATP 500 de Barcelona se le da a los españoles, lo que es evidente al revisar sus últimas tres ediciones: dos ganadas por Alcaraz y una por el propio Rafa.

Se hace camino al andar

Flavio Cobolli será el primer escollo que surja frente al mallorquín. En los 64º de finales, Rafael Nadal enfrentará a un 62 del mundo, un joven italiano que sostiene su mejor ranking en la historia.

Para Rafa, sumarse a este torneo fue una decisión de último momento. “He podido venir aquí un poco con decisión de último momento. No había venido antes porque no sabía qué decir, de si iba a jugar o no. Las semanas de entrenamiento han sido positivas y mañana estaré en la pista”, señaló en una conferencia de prensa el español.

“Es un regalo estar en Barcelona. Me lo tomo como mi último año. Tengo este sentimiento ahora. No estar en Montecarlo la semana pasada me dolió. Pero las cosas mejoraron. Me siento listo para jugar mañana. Tengo esa ilusión”, destacó el tenista y ex número uno del mundo.

Rafael Nadal se encuentra actualmente en la posición 644 del ranking ATP. Este martes tendrá su esperado retorno, con la mira puesta en Roland Garros, si los problemas físicos lo permiten.