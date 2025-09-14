Oblique Seville hizo historia en Tokio al conquistar el oro en los 100 metros del Mundial de Atletismo, registrando un tiempo personal de 9,77 segundos.

Con esta marca, se convierte en el quinto jamaiquino más rápido de todos los tiempos y el décimo a nivel mundial.

Además, demuestra que tiene el talento para acercarse al mítico récord de Usain Bolt, quien ya lo señaló como un potencial sucesor.

Oblique Seville logra oro mundial y tiempo de ensueño

Seville superó a su compatriota Kishane Thompson, que se quedó con la plata, y a Noah Lyles, quien se llevó bronce.

Aunque no tuvo el mejor inicio, el jamaiquino remontó en los últimos 50 metros para sellar su triunfo y batir su récord personal, que hasta ahora era de 9,81 segundos.

Con 24 años, Seville entra al selecto grupo de los 10 más rápidos de la historia y demuestra que la nueva generación jamaicana está lista para tomar la posta. Su tiempo lo coloca a solo 0,19 segundos del récord mundial de Bolt.

Oblique Seville cruza la línea de meta y gana la medalla de oro en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025 (Getty Images).

La profecía de Usain Bolt

Antes del campeonato, Bolt ya había mencionado a Seville como alguien con el potencial de romper su récord.

“Si mantiene la constancia y se cuida, tiene lo necesario para lograrlo”, dijo el ocho veces medallista olímpico.

Con su primer oro mundial en el bolsillo y un registro que promete aún más, Seville se perfila como la gran estrella del sprint jamaicano y una amenaza real para los récords históricos.