Usain Bolt actualmente tiene 39 años. A pesar de que sus años de gloria en el atletismo quedaron atrás, de igual manera su nombre es sinónimo de rapidez y agilidad.

Sin embargo, confesó que la época en la que obtuvo 8 medallas de oro olímpicas entre el 2008 y el 2016 quedó atrás, pues actualmente queda con la lengua afuera simplemente con subir una escalera.

“Entreno en el gimnasio, pero ahora tengo que comenzar a correr. Porque cuando subo las escaleras me quedo sin aliento”, señaló en el Mundial de Atletismo en Tokio sobre su estado físico actualmente.

Además asegura esas ganas de hacer alguna actividad física depende muchos del estado de ánimo con el que esté. “A veces hago ejercicio si estoy de buen humor”, contó sobre su presente.

Usain Bolt este año en la Diamond League

La vida familiar de Usain Bolt

Tras retirarse del deporte, Bolt se dedicó a la vida familiar. Tuvo tres hijos, que son Olympia (5 años) y los gemelos Thunder y Saint Leo (4 años). Son su vida actualmente y así lo describe.

Usain Bolt junto a su familia

“Normalmente, me despierto a tiempo para ver a los niños irse a la escuela. Y luego depende, si no tengo nada que hacer, simplemente me relajo”, señala sobre la apacible vida que vive en Jamaica.

Estar mirando televisión es uno de sus pasatiempos favoritos. “Veo series hasta que los niños regresan. Paso un tiempo hasta que comienzan a molestarme y me voy. Y luego veo películas o hago Lego”, señala.

Hace algún tiempo, aseguró que a sus hijos no los presionará para que se dediquen al deporte, a pesar de que genéticamente deben ser muy buenos.

“Para mí, cualquier cosa que quieran hacer, los apoyaré. Eso siempre es clave: apoyar a tu hijo en lo que quiera hacer. Así que, si no quiere correr, si no quiere practicar deportes, lo acepto”, manifestó.

Bolt tiene el récord mundial en 100 y 200 metros. En el hectómetro marcó 9.58 el 2009, en el Mundial de Atletismo de Berlín, mientras que ene el mismo certamen marcó 19,19 en los 200m.

