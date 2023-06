Djokovic no reniega el escándalo: "No sé lo que es un Grand Slam sin polémicas, me motiva"

Novak Djokovic (3°) no anda con rodeos. “¡Kosovo es el corazón de Serbia! Alto a la violencia“, fue el mensaje que escribió en la cámara tras vencer al estadounidense Aleksandar Kovacevic (114°) en la primera ronda de Roland Garros, y aunque eso le podría costar sanciones él no piensa dar ni un paso atrás.

El tenista serbio ex número uno del mundo, actualmente en el tercer puesto del ranking ATP, arrancó su presencia en el segundo Grand Slam del año diciendo que no extrañará a Rafael Nadal en el torneo, y tras su debut triunfal tuvo palabras para referirse a la tensión que hay entre Belgrado y Prístina, la capital kosovar, por la independencia. Así, ahora confirma que ama las polémicas.

“No sé lo que es un Grand Slam sin polémicas, me motivan”

Djokovic venció a Márton Fucsovics (83°) en segunda ronda del Abierto de Francia, y tras eso fue consultado en conferencia de prensa por estas polémicas situaciones.

“No tengo problemas para decir las cosas, no lo voy a repetir porque todo el mundo ya lo escuchó y lo ha publicado. Sé que hay gente que no está de acuerdo con ello, pero para mi era importante decirlo“, lanzó de entrada.

El propio Nole ratificó sus dichos argumentando que siente “una responsabilidad como persona pública” y como “hijo de una persona nacida en Kosovo” de apoyar la causa que tiene en tensión a las autoridades del territorio que en 2008 declaró su independencia, la que no es reconocida por Belgrado y varios otros países.

Así, el legendario tenista de 36 años ganador de 22 Grand Slam no quiso seguir ahondando en el tema, pero sí envió un mensaje sobre los escándalos. “No sé lo que es un Grand Slam sin polémicas, quizá eso es lo que me motiva“, disparó.

Para cerrar, Nole optó por no dar respuesta a las palabras de la ministra francesa de Deportes, Amélie Oudéa-Catera, quien en una entrevista calificó como “inapropiado” el mensaje del tenista serbio y dejó en claro que “no tiene que repetirse”.

Así, el próximo desafío de Novak Djokovic será este viernes 2 de junio. No antes de las 8:15 horas de Chile, Nole saltará a la cancha Philippe Chatrier para medirse con el español Davidovich Fokina.