No se puede en el Nacional: confirman estadio para la ceremonia de clausura de Santiago 2023

A diferencia de la ceremonia de apertura, la clausura de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 no se realizará en el Estadio Nacional. Las pruebas de atletismo que se realizarán el 4 de noviembre en el coliseo de Ñuñoa no permiten realizar el acto ahí, así que la organización buscó opciones.

El Parque Bicentenario Cerillos apareció como opción y el Estadio Monumental se sumó con mucha más fuerza, pero la decisión pasó por otro lado. Según confirmó Harold Mayne-Nicholls, director ejecutivo del megaevento, la ceremonia de clausura se realizará en el Bicentenario La Florida.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.

En diálogo con Radio Sonar, Mayne-Nicholls indicó que “cerramos con La Florida, vamos a ir al Estadio Bicentenario. Vamos a tener más posibilidad de que gente vaya al estadio porque en Cerrillos era mucho más limitado”. El recinto recibe a unas 12 mil personas.

Además, reiteró que no se puede usar el Nacional “porque hay pruebas de atletismo hasta el día anterior y necesitamos instalar todo, no podemos simplemente llegar e instalarnos. El Nacional se está ocupando para el atletismo porque así lo pidió la organización internacional, si no las pruebas hubiesen sido en el Mario Recordón y hubiésemos podido hacer la ceremonia ahí”.

¿Cuándo empiezan los Juegos Panamericanos?

La inauguración de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 será el viernes 20 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Nacional. La ceremonia de clausura, en tanto, será el domingo 5 de noviembre.

¿Cuándo juega la Roja en los Juegos Panamericanos?

La Roja Sub 23 debuta el lunes 23 de octubre, ante México, en los Juegos Panamericanos 2023. El jueves 26 enfrenta a Uruguay y el domingo 29 a República Dominicana. Los partidos se juegan en Valparaíso.