Nicolás Jarry le puso punto final a la temporada 2023 tras el Masters 1000 de París y comenzó sus vacaciones en Chile para descansar. Un merecido descanso, claro está, ya que el chileno vivió el mejor año de su carrera.

Tras mostrar un muy buen nivel en los torneos que jugó, el Príncipe escaló 133 puestos en el ranking ATP para terminar el año como el mejor sudamericano de la clasificación. Como si eso fuera poco, Nico también ganó fama a nivel mundial.

Jarry se ha robado las miradas de los fanáticos del tenis en todo el orbe, al igual que su hijo Juan, y se ha vuelto una imagen habitual verlo sacarse fotos y firmar camisetas de chinos, franceses, estadounidenses y otros hinchas de muchas nacionalidades distintas. Y explica como lidia con eso.

En un evento junto a su nuevo patrocinador, Sky Airline, Nico Jarry fue consultado sobre su hito de ser el mejor tenista de Sudamérica en el escalafón mundial, algo que no le pasaba a un chileno hace 16 años, y también sobre el cariño que recibe en todo el planeta de parte del público internacional.

“No me cambia nada ser el uno de Sudamérica, es lindo para decirlo nada más pero más allá que eso no tiene un valor extra para mí”, lanzó Jarry de entrada.

Con respecto a su fama, Nico resalta que “uno cuando va ganando partidos logra ser más reconocido en diferentes países, y hay que acostumbrarse“.

“Creo que la parte que tengo que hacer yo es tratar de usar todo lo que puedo mover o atraer para que sea siempre en positivo y no sea en vano”, complementó la Torre de Santiago para cerrar.

El balance de Nicolás Jarry sobre su temporada 2023

Nicolás Jarry llegó al Santiago Paperchase Club de Huechuraba para firmar un convenio con su nuevo patrocinador, Sky Airline, y también aprovechó la instancia para hacer un balance de lo que fue el mejor año de su carrera.

“Bueno, en el balance hay muchas cosas positivas más allá del ranking, las que demuestran que hay un resultado de todo el trabajo detrás”, apuntó la raqueta número uno de Chile para comenzar.

Tras eso, destaca que “he crecido mucho dentro de la cancha, estoy con mucha más confianza en mí, he logrado controlar más mi cabeza, estar más fuerte”.

“Fuera de la cancha también he hecho un crecimiento bastante bueno en lo que es lo personal y disfrutar más”, apuntó antes de cerrar.

“Creo que la suma de muchos aspectos positivos han sido lo que me han llevado a estar jugando mejores partidos, ganando partidos apretados, que es lo principal del salto que hice este año, tuve muchos partidos de primera ronda o segunda donde jugué muy mal pero logré ganar y creo que eso fue lo más positivo que me dio el ranking que tengo hoy en día”, concluyó Jarry.

¿Qué ranking ATP tiene Jarry?

En la última actualización del ranking ATP, este lunes 6 de noviembre recién pasado, el tenista chileno Nicolás Jarry apareció en el puesto 19. La mejor raqueta de Chile lo es también a nivel de Sudamérica.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.