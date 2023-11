Nicolás Jarry (19°) vivió una tremenda polémica después de su decisión de no defender al Team Chile en Santiago 2023 para privilegiar su carrera en el circuito ATP, y ahora sacó la voz para mostrar su tristeza por su baja.

La controvertida resolución le significó al Príncipe tener su mejor año profesional y coronarse como el mejor sudamericano del ranking ATP, pero cuando se dio cuenta de lo espectaculares que fueron los Juegos Panamericanos reconoce que sintió una profunda pena al no haber podido decir presente.

Jarry se encuentra de vacaciones en el país y asistió a un evento junto a su nuevo patrocinador, Sky Airline, en el Santiago Paperchase Club de Huechuraba. Desde ahí atendió a los medios y respondió varias preguntas.

Una de ellas tuvo que ver con su ausencia en el megaevento deportivo que se toma nuestro país, y de entrada detalla que “cuando terminé mi temporada y volví a Chile, me dio tristeza no ser parte de un evento tan grande“.

La Torre de Santiago destacó que en los Panamericanos “salió todo muy bien, con la cantidad de gente que fue a ver, que por lo que escuché fue récord“.

Así, expone que “no haber sido parte de eso claramente no es algo lindo de saber, sabiendo que uno tenía la posibilidad, pero son de los sacrificios que uno tiene que hacer“.

Nicolás Jarry siguió la acción del tenis y otros deportes en los Panamericanos

Sobre lo que fue la acción en sí, Nico Jarry explica que “claramente fui siguiendo al equipo chileno de tenis, y trataba de ir viendo diferentes resultados”.

“Estoy muy contento de como salió el evento por el bien de todos los deportistas chilenos y del país, que haya sido tan exitoso para que pueda seguir subiendo el deporte”, agregó el nieto del histórico Jaime Fillol.

Después, Jarry apunta que “creo que tenemos un amor por el deporte muy grande que está muy poco explotado, ojalá este año con este evento sea la partida de un boom muy bueno para el futuro”.

“Que la gente se de cuenta de la importancia del deporte para nuestras vidas, independiente de que si uno lo juega o no lo juega siempre trae cosas positivas”, concluyó la raqueta número uno de Chile.

El positivo balance de Jarry tras su gran 2023

Nico Jarry también tuvo palabras para analizar lo que fue el 2023, el mejor año de su carrera. “En el balance hay muchas cosas positivas más allá del ranking, las que demuestran que hay un resultado de todo el trabajo detrás”, lanzó.

“He crecido mucho dentro de la cancha, estoy con mucha más confianza en mí, he logrado controlar más mi cabeza, estar más fuerte, fuera de la cancha también he hecho un crecimiento bastante bueno en lo que es lo personal y disfrutar más”, detalló.

“Creo que la suma de muchos aspectos positivos han sido lo que me ha llevado a estar jugando mejores partidos, ganando partidos apretados, que es lo principal del salto que hice este año”, apuntó.

Así, concluye señalando que “tuve muchos partidos de primera ronda o segunda donde jugué muy mal pero logré ganar y creo que eso fue lo más positivo que me dio el ranking que tengo hoy en día”.

¿Cuál es el ranking ATP de Nicolás Jarry?

La más reciente actualización del ranking ATP, publicada este lunes 6 de noviembre recién pasado, apunta que el tenista chileno de 28 años se encuentra en el puesto 19. Así, es el mejor chileno y el mejor sudamericano del escalafón mundial.

