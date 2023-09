El Mundial de Rugby sigue su camino. Y el Grupo D disputó la segunda fecha. Los Cóndores plantaron cara ante Samoa, pero un crecimiento evidente de los oceánicos en el segundo tiempo les dio la victoria por 43-10. Aunque dejaron muchas dudas en la etapa inicial.

De hecho, Chile se puso en ventaja con un try de Matías Dittus tras una jugada paciente para superar el in-goal. Seguido de eso llegó la conversión de Santiago Videla que dejó el marcador 7-3 a favor de la escuadra chilena. Los pupilos de Pablo Lemoine provocaron una sorpresa en el rival, seguramente nervioso por el escenario.

“Samoa ha mostrado muy poquito en el partido. Acaso tensionados por el partido del estreno”, dijo Alejandro Coccia. Pero todo siguió con un try, aunque los oceánicos fallaron en la conversión. “De los tries más lindos del Mundial hasta ahora”, apuntó el relator de Star Plus. En la parte inicial, el trámite fue más bien parejo. Se fueron al descanso 19-10. Una distancia perfectamente remontable.

Mundial de rugby: los Cóndores se quedan sin gasolina ante Samoa

Pero nada de eso ocurrió en la etapa final. Es más, los Cóndores no pudieron engrosar su puntuación en el encuentro. En tanto, los samoanos anotaron cinco tries. Dos de ellos los hizo Sama Malolo, quien dejó el partido 34-10 a casi media hora del final. Chile concedió 17 penales, mientras que el rival sólo nueve.

Malolo volvió a mostrar toda su potencia física para superar con pelota dominada la línea de try a poco del final. Pero la revisión en el TMO determinó que eso no fue válido, pues hubo knock on. Por ende, el juego se reanudó con un penal a favor de los samoanos, pero con el 36-10.

Casi de inmediato, en los 80′, Malolo tuvo su revancha. El hooker samoano Sama Malolo ahora sí que sí confirmó su segundo try de este partido. Fue 43-10 el resultado final a favor del cuadro oceánico en la segunda fecha del Grupo D Hubo 39291 personas en el estadio Matmut Atlantique de Bourdeaux, Francia.

¿Cuándo vuelven a jugar los Cóndores en el Mundial?

Los Cóndores deben afrontar la fecha 3 del Grupo D en el Mundial de rugby. Será el sábado 23 de septiembre a las 12:45 horas frente a la poderosa Inglaterra. El partido se jugará en Lille, Francia.