Pablo Lemoine no quedó del todo conforme con el partido de Los Cóndores en la segunda fecha del Grupo D en el Mundial de rugby. La selección chilena dio cara durante el primer tiempo, pero en el complemento salió a relucir la potencia de Samoa. Los oceánicos vencieron por 43-10 en Bordeaux, Francia.

Y el coach uruguayo hizo el siguiente análisis de la derrota contra los samoanos. “Lo de resultado abultado o no, tenemos que evaluar contra quién jugamos. Que estemos esperanzados y creyéramos firmemente que podíamos ganar este partido no deja de lado lacalidad de jugadores que había enfrente. Y al nivel que juegan”, expuso el entrenador en un diálogo con ESPN.

“Nuestros errores son de jugar en ligas que nos ayudan a desarrollarnos, pero no son tan estrictas como estas. Acá cometes un error y de inmediato te ejecutan. Estamos contentos, vamos a seguir desarrollándonos en Sudamérica. Los partidos de este tipo se necesitan y ojalá podamos seguir teniéndolos”, agregó Pablo Lemoine en la conversación con el periodista Mario Sabag.

El charrúa de 48 años no se quedó con eso. “Nosotros competimos, pero no llegamos a aprovechar todas nuestras oportunidades en el primer tiempo. En definitiva nos metimos al partido con penales. Si el jugador no logra entender que la disciplina acá va a ser clave es muy difícil”, dijo Lemoine, quien jugó siete partidos de Mundial de rugby por Uruguay. Su referencia era clara: los 17 penales que concedió Chile ante los nueve de Samoa.

Lemoine empuja a Los Cóndores en el Mundial y deja una petición: “Ojalá nos dieran más apoyo”

Pablo Lemoine no quedó contento con las indisciplinas de Los Cóndores en la segunda jornada del Grupo D en el Mundial de rugby. “Seguimos trabajando, empujando y poniéndole. Es el primer Mundial, hay muchos aprendizajes. Ojalá que saquemos un poco el tema de la disciplina para los próximos partidos”, aseguró el head coach. Apuntaba a los duelos ante Inglaterra y Argentina.

“Creo que el rugby sudamericano va en crecimiento. Es ambicioso con las herramientas que tiene. Ojalá nos dieran más apoyo. Lo de Uruguay fue espectacular. Sabemos que los Pumas apuntan a ser campeones del mundo. Nosotros tratamos de poner nuestra cuota aparte”, manifestó el otrora pilar de los Teros, que también dirigió a Uruguay en un Mundial. El de 2015 en Inglaterra.

Lemoine agregó que “en Sudamérica somos ambiciosos con ese crecimiento. Ojalá nos apoyen de la misma forma que a otros, ahí va a venir el salto de calidad”. Está seguro de que el camino que se transita es el correcto, pero podría mejorar.

¿Cuándo vuelven a jugar Los Cóndores en el Mundial?

Los Cóndores deben afrontar la fecha 3 del Grupo D en el Mundial de rugby. Será el sábado 23 de septiembre a las 12:45 horas frente a la poderosa Inglaterra. El partido se jugará en Lille, Francia.