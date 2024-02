Nicolás Jarry se ha transformado en el verdugo de la fiesta en el Argentina Open. El chileno dejó en el camino a Stan Wawrinka, Tomás Etcheverry y este sábado se metió en la final del torneo eliminado nada menos que a Carlos Alcaraz.

El Príncipe se presentó a disputar el desafío más importante de su carrera ante el 2° del mundo y sorprendió a todos alcanzando el triunfo. Con esto sacó pasajes a la definición del ATP de Buenos Aires y buscará el título contra el dueño de casa, Facundo Díaz.

El partido, donde Nicolás Jarry se impuso por 7(7)-6(2) y 6-3, dejó un resultado inesperado para los presentes. De hecho, el marcador llevó a Carlos Alcaraz a dejar frases con las que evidenció su rabia por quedar eliminado del Argentina Open.

Carlos Alcaraz se excusa tras caer con Nicolás Jarry en el Argentina Open

Nicolás Jarry ha sido el villano de la historia en el Argentina Open y ha dejado en el camino a los grandes favoritos. Este sábado el Príncipe derrotó a Carlos Alcaraz y lo dejó sin chances de revalidar el título obtenido en 2023, algo que no lo dejó nada de contento.

En conferencia de prensa, el 2° del mundo reconoció que ante el chileno estuvo lejos de su mejor versión. “Hay muchas cosas que mejorar, el nivel tiene que subir”, recalcó.

Eso no fue todo, ya que se excusó recalcando que no estuvo en su día. “Hoy he jugado un buen tenis, pero lejos de mi nivel real. Me he preparado bien, me he sentido físicamente bien y eso es importante”.

Pero más allá de masticar la rabia, Carlos Alcaraz encontró motivación tras la derrota con Nicolás Jarry. “Con trabajo y pequeños detalles ha mejorar, cabeza mejor. Este tipo de derrotas duelen, teniendo muchas oportunidades y no aprovechándolas”.

Finalmente insistió en que no supo cómo revertir las cosas ante el chileno. “Hay que saber leer mejor los partidos y, a partir de ahí, seguir adelante. No queda otra”, cerró.

Nicolás Jarry elimina a Carlos Alcaraz y sueña en grande en el Argentina Open. El Príncipe sale a pelear el título esta tarde ante el argentino Facundo Díaz, donde nuevamente tendrá el público en contra. Aunque todo indica que eso le sienta bien.

¿Cuál era el anterior mejor triunfo en la carrera de Nicolás Jarry?

El triunfo de Nicolás Jarry ante Carlos Alcaraz dejó atrás su anterior mejor triunfo de su carrera. En mayo del 2023 en Ginebra, el chileno había derrotado a Casper Ruud, 4 del mundo en ese momento.

¿Cuándo es la final del Argentina Open?

Nicolás Jarry se metió en la final y disputará el título del Argentina Open ante el local Facundo Díaz. El chileno saltará a la cancha del Estadio Guillermo Vilas este domingo 18 de febrero desde las 16:00 horas.

