Harold Mayne-Nicholls trabaja a toda máquina. Apenas tres días quedan para que Santiago 2023 viva su anhelado puntapié inicial, y en la previa ha sido la Villa Panamericana la que más ha dado de que hablar.

Un robo, filtraciones de agua y llaves desordenadas son algunos de los problemas que ha enfrentado el recinto ubicado en Cerrillos este último tiempo, y el director ejecutivo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos saca la voz para abordar este tema.

En conversación con RedGol, el expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) deja en claro que hay inconvenientes que “pasan por mucho que lo tengas todo planificado“.

“Que hayan entrado a robar es un drama que nos pasa en todo el país. Ese viejo dicho de nadie sabe para quien trabaja está cada día más presente, uno trabaja y le puede pasar a cualquiera, me pasó a mí, y es un tremendo problema que tenemos como país, no tiene nada que ver con los Juegos”, dispara de entrada.

Mayne-Nicholls explica los problemas en la Villa para Santiago 2023

El extimonel del fútbol chileno detalla sobre el robo sufrido hace unas semanas que “evidentemente que hemos tomado todas las medidas para que no se repita, y ojalá no se repita, pero nadie lo puede asegurar en el mundo que vivimos hoy”.

“Nosotros esperamos que esto sea una forma de crear una consciencia pública de que este tipo de hechos lo único que hacen es afectar nuestra imagen“, agrega.

Después, Mayne-Nicholls expone que “respecto a la Villa, seguimos trabajando, van apareciendo detalles. Un departamento que ayer el agua corría y hoy no corre, como pasa en todas las casa nuevas“.

“Aparece otro que justo tiene una gotera y cae en el piso de abajo y hay que salir a repararla, y así. Son detalles que intentamos solucionar en estos días finales, antes de hacer la recepción definitiva de los atletas”.

“Todas estas cosas evidentemente generan ruido porque no son lindas, pero bueno es un poco para lo que estamos trabajando y para lo que estamos preparados, que todos esos detalles que van apareciendo”, añade.

Así, cuenta que hace unos días “por ejemplo faltaban 50 tornillos para apretar las camas y hubo que partir a comprar 50 tornillos, esas cosas pasan por mucho que lo tengas todo planificado“.

“En nuestra cultura pasan y van a pasar, van a llegar los atletas y alguno va a encontrar que su ventana no se abre, y otro que enchufó algo y no hay electricidad, y el de más allá justo no hay agua caliente por algo del gas, van a pasar esas cosas, son 1.355 departamentos, no es menor”.

El margen de error, los recintos y el apoyo de las comunas

“Si de los 1.355 en mil tenemos problemas, quiere decir que la cosa está mal, pero si tenemos en 20, yo por lo menos encuentro que está dentro del margen“, expone Harold a RedGol en su oficina.

“Ahora si justo es mi departamento, pucha la mala pata y uno reclama como loco, pero esos son dentro de los márgenes“, concluye el tema.

Con respecto a los recintos para las distintas disciplinas, el aún presidente de Trasandino de Los Andes revela que “estamos en lo mismo que la Villa, en los detalles“.

“Estamos terminando de vestirlos, de iluminarlos, la escenografía, los adornos, temas tan básicos como las flores del entorno, en eso estamos”, detalla.

“Hemos estado corriendo contrarreloj, y vamos a llegar con lo justo pero no hay duda alguna de que vamos a llegar“, cerró.

Finalmente, aborda la recepción de las comunas para ser protagonistas del megaevento deportivo que se tomará nuestro país.

“Hemos tenido acogida de una manera muy positiva en todos los lugares que hemos ido. La gente está recibiendo de muy buena manera los Juegos, están todos sumamente agradecidos”, explica.

“Todos entienden que durante los Juegos se nos va a hacer un poco más lento el tráfico, más lento de lo que ya es, porque va a haber una vía para los autos y buses de los deportistas y eso en ningún caso lo va a agilizar. Pero yo estoy seguro que todos estamos dispuestos a, entre comillas, pagar ese costo por el beneficio que trae para el país la realización de los Juegos”, concluyó.

¿Cuándo es Santiago 2023?

Este viernes 20 de octubre inicia Santiago 2023. Los Juegos Panamericanos verán acción primero, hasta el 5 de noviembre, y tras eso será el turno de los Parapanamericanos, que se desarrollarán entre el 17 y 26 de noviembre.

