Solo faltan pocos días para que se inicien los Juegos Panamericanos 2023. El evento deportivo será inaugurado el próximo 20 de octubre, con una ceremonia que además del tradicional encendido de la antorcha, contará con un espectáculo musical liderado por Los Jaivas, Los Tres, Los Bunkers y Sebastián Yatra.

Un espectáculo de primer nivel que, sin embargo, está siendo empañado en la previa por lo ocurrido en la Villa Panamericana. Y es que los edificios cuentan con filtraciones que han obligado a tres delegaciones a retirarse del recinto, poniendo además en tela de juicio la preparación del país a solo cuatro días del arranque.

Orrego se enteró por chat sobre las filtraciones

Problemática solución que además contó con una insólita respuesta por parte del gobernador regional, Claudio Orrego. El máximo representante de la región Metropolitana, quien cuenta con presencia en el directorio de la Corporación Santiago 2023, señaló que se enteró por chat sobre el problema.

“Lo escuché y pregunté por el chat que tenemos del directorio de la corporación, pero no me ha llegado ninguna información al respecto. Todas las empresas están con boletas de garantía y tienen que estar en este momento interviniendo, pero desconozco la magnitud, por ahora no tengo mucha información”, señaló en Radio Cooperativa.

“El ideal hubiera sido tener esto seis meses antes y haber probado los departamentos, pero por lo menos están todos listos, la Villa está impecable, ahora se acaba de inaugurar la comisaría especial de la Villa Panamericana, terminamos el pintado de calles alrededor de la villa y esto que salió en las noticias habrá que repararlo rápidamente, porque desde hoy empiezan a llegar las delegaciones de manera sistemática”,apuntó.

“Tenemos muchos recintos que no alcanzaron a ser testeados antes y en consecuencia probablemente algunos detalles habrá, pero lo importante es que la infraestructura llega lista y estamos a cuatro días de la inauguración de esta tremenda fiesta”, agregó.

Vale recordar que recién hace una semana se inauguró el Parque del Estadio Nacional, demostrando que nuestro país llegó con lo justo al evento. Efectivamente, se espera que alguna de las instalaciones presente problemas producto de la falta de testeo previo.

La situación, sin embargo, ha sido eludida por parte de las autoridades, quienes se han enfocado en el hecho de que la ciudad está lista para recibir el evento, más allá de este detalle. Solo con el correr de los días se sabrá si esta situación se repite o finalmente se solucionó.

¿Qué sucederá con la Villa Panamericana una vez finalizados los Juegos?

Una vez finalizados los Panamericanos y los Parapanamericanos, la Villa Panamericana será utilizada como viviendas sociales para la gente que postule. Además de los edificios, el recinto cuenta con plazas, comisaría, entre otras cosas.

¿Cuándo empiezan los Panamericanos?

Los Juegos Panamericanos comienzan el 20 de octubre, con la ceremonia de inauguración y finalizan el próximo 5 de noviembre con la clausura. Esta ceremonia, a diferencia de la inaugural, será en el Bicentenario de La Florida, producto de problemas logísticos ligados a las competencias de atletismo.