El escándalo en el atletismo chileno está desatado, luego de que Poulette Cardoch y Berdine Castillo acusaran que hubo presiones para que ellas no corrieran la posta 4×400 en los Juegos Panamericanos, para darle paso a María Fernanda Mackenna y a Violeta Arnaiz.

El problema es que se tomó esta decisión por influencia más que por marcas. A pesar de que Cardoch y Castillo estaban mejor posicionadas que sus compañeras, acusan que Mackenna corrió por ser hija de Leslie Cooper (directoras del Coch) y Arnaiz -que finalmente no fue parte del equipo- iba a hacerlo por ser pupila de Marcelo Gajardo, entrenador en jefe del equipo del Team Chile de atletismo.

Así lo detalló Juan Pablo Raveau, técnico de Cardoch y jefe del área de velocidad de la federación de atletismo, quien incluso se atrevió a abordar el clasismo y racismo en este tema. “Clasismo existe de siempre, por el colegio en que iban, eso pasa siempre. Y racismo, alguien me comentó que escuchó algo así como ‘esta negra…'”, señaló en El Mercurio.

También manifestó que la mamá de Martina Weil, Ximena Restrepo, tuvo un mal trato y una actitud desubicada. “Ella llegó gritando, insultándome, me garabeteó. A los garabatos no le doy tanta importancia, pero sí a tratar de meterse, de influir en una decisión técnica”, agregó Raveau.

Cambio de última hora

El entrenador comentó que el asunto de querer cambiar a las corredoras empezó a fraguarse varios días antes de la competencia.

“A Marcelo Gajardo le informé el 26, día que entraron a la Villa, quiénes eran las titulares. Y ya entonces me planteó la idea de sacar a Berdine y poner a Mackenna”, detalló. Algo que pidió cambiar.

“Le dije que eso no puede ser, que por marcas no tiene ninguna justificación si Fernanda nunca bajó de 55. No quería entender, pero al final aceptó. Pero a última hora, el día de la prueba, hizo el cambio. Todos ellos sabían, menos Poulette y Berdine. Violeta y Fernanda anunciaron dos días antes a sus amigas que iban a correr”, fue la denuncia.

Finalmente indica que a Gajardo le faltó carácter. “Recibió presiones, se dejó influenciar por la mamá de Fernanda, seguramente porque tiene un cargo alto. Y en el caso de Poulette, me dijo que ella no había corrido bien en la posta mixta. Pero le dije ‘oye, pero Violeta Arnaiz es tu atleta y Poulette es la mía, estás sacando a la número 3 para poner a la número 6, no se justifica”, señaló.

¿Cómo salió Chile en la posta 4×400 en los Panamericanos?

La actuación del equipo chileno femenino en la posta 4×400, compuesto por Stephanie Saavedra, Berdine Castillo, María Fernanda Mackenna y Martina Weil fue muy pobre: terminó último en la final, con un tiempo de 3:37.00. El oro fue para Cuba con 3:33.15.