Uno de los grandes tenistas argentinos de principios de los 2000 fue David Nalbandian. El trasandino, que compartió generación con Nicolás Massú y Fernando González, además de una camada de jugadores trasandinos de primer nivel, alcanzó a ser 3° del mundo en algún momento de su carrera.

Campeón del Masters, es uno de los pocos que puede decir que venció a Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer en un mismo torneo. Fue en Madrid 2007, donde salió campeón. Además, logró un Masters en el año 2005, imponiéndose en una mítica final a Roger Federer.

Sin duda, uno de los mejores exponentes de su generación, pero que hoy en día está en graves aprietos. Y es que el extenista, luego dedicado al mundo de los rallys, fue denunciado por hostigamiento y acoso contra su expareja, Araceli Torrado.

David Nalbandian en problemas judiciales por acoso y hostigamiento

A Nalbandian ya se le había abierto una investigación por este tema, la cual finalmente fue cerrada. Sin embargo, la aparición de nuevas pruebas obligó a la justicia a reabrir el procedimiento. Unos audios fueron claves para que esto pasara.

La pareja compartió un departamento en la localidad de Palermo, en Buenos Aires. Ahí fue que Nalbandian, sin el consentimiento de su pareja, colocó una pequeña cámara con el fin de controlar sus movimientos y ver qué es lo que esta hacía.

Tiempo después fue descubierta por el hermano de Torrado, presentando la denuncia a la justicia. Esta desestimó las acusaciones por falta de pruebas, pero ahora apareció un audio en el cual Nalbandian reconoce que colocó el artefacto, aunque según él nunca pudo ver nada porque este no funcionaba.

En una conversación entre la expareja, Nalbandian señaló que “a mí lo único que me preocupa es estar bien con vos. Quiero encontrarle la vuelta para hacerlo”. Por su parte, ella le contestó al tenista: “Pusiste una cámara frente a la cama para ver si yo me acuesto con otro. La otra vez me dijiste que no entendías por qué yo no quería acostarme con vos”.

Por último, en el audio, cerró diciendo: “Si quieres que te sea honesto, la puse ese día. No la pude ver, porque no sé qué quilombo hay con el internet que no se puede ver. No vi absolutamente nada de lo qué pasó, qué no pasó… No sé nada. Si te acostas con alguien o no lo puedes hacer ahí, afuera, en cualquiera hora, día o momento. La puso la gente que contraté”.

¿Quién es el mejor tenista de la historia? ¿Quién es el mejor tenista de la historia? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuántos títulos ganó David Nalbandian?

David Nalbandian ganó once títulos en el circuito ATP. Por lejos, sus títulos más importantes fueron el Masters 1000 de Madrid y París (2007), además del Masters 2005. Además, tuvo una tremenda actuación en Wimbledon 2002, llegando a la final y cayendo ante Lleyton Hewitt.

¿En qué año se retiró David Nalbandian?

David Nalbandian se retiró el 6 de abril del 2013. Con solo 31 años, el cordobés, afectado por una lesión al hombro que le impedía sacar con normalidad, debió retirarse del tenis. Su último partido lo jugó en Copa Davis, junto a Horacio Zeballos, vencieron a los franceses Michael Llodra y Julien Benneteau.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.