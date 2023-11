Los Juegos Panamericanos Santiago 2023 están prontos a terminar y han dejado grandes momentos deportivos y también fuera de las canchas. El Team Chile suma 47 medallas y tiene otras cinco más aseguradas con la clasificación a las finales en los distintos deportes. Ya superó su cosecha de Lima 2019.

Uno de esos momentos extradeportivos que han sido destacados tiene que ver con la música. Específicamente en el vóleibol. El encargado de musicalizar las pruebas en el Arena Santiago se llama DJ Stari y se ha convertido en una gran figura del evento internacional desde que le puso Who let the dogs out? a un perrito rebelde.

Es austriaco, y según su cuenta de Instagram (@_djstari_) trabaja musicalizando eventos deportivos desde hace años. Es más, en Santiago 2023 está compartiendo con otros discjockeys con quienes se conocieron en Grecia, en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

También pone música en eventos de voley playa, básquetbol (normal y 3×3) y en la Fórmula 1; estuvo en los grandes premios de Monza 2019 y Abu Dhabi 2021. Ha dicho presente en varios Juegos Olímpicos, en la Maratón de Viena, y en decenas de torneos más.

Radio ADN entrevistó al DJ vienés, quien la ha descosido con el Team Mekano, con Axé Bahía e incluso con el mítico Congelao de Cachureos en el vóleibol piso. Stari se reconoce como un enamorado de la cumbia y de los fanáticos sudamericanos.

“Ha sido fantástico, los fanáticos son muy felices, nunca vi tanta gente asombrosa como aquí. Los fanáticos aplauden, bailan, cantan toda la noche, es fantástico. Es una fiesta”, señaló el discjockey.

Respecto a especificarse como DJ de vóleibol, Stari aseguró que este deporte “es perfecto para eso, porque tenemos unos segundos de juego y luego tenemos unos segundos de fiesta, y es perfecto”, agregó.

Pero eso no es todo. El austriaco recomendó ir al Barrio Italia y confesó ser fanático de la cumbia. “Me encanta (la cumbia), me encanta Chico Trujillo y Amar Azul también. Me encanta cuando toda la arena canta, es muy divertido. (Barrio Italia) Me encanta. Es fantástico para la noche tomar una copa o comer”, cerró.

¿Cómo va el medallero de Chile en Santiago 2023?

A las 13:30 horas de este viernes 3 de noviembre el Team Chile había sumado 47 medallas en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. La distribución es de ocho preseas de oro, 21 de plata y 18 de bronce. A eso se suman otras cinco medallas que ya aseguraron distintas disciplinas, pero cuyas finales todavía no se disputan. Con las 52 el país supera su cosecha en Lima 2019.

Los ocho oros fueron obtenidos por Francisca Crovetto, Emile Ritter, Lucas Nervi, Santiago Ford, Martina Weil, y tres grupos: Antonia Liewald con Isidora Niemeyer, y el cuatro sin timonel femenino (Magdalena Nannig, Victoria Hostetter, Melita Abraham y Antonia Abraham) y masculino (Alfredo Abraham, Ignacio Abraham, Nahuel Reyes y Marcelo Poo).

