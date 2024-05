¿A qué hora comienza Double or Nothing 2024? Mira EN VIVO el evento especial de AEW

Este domingo se llevará a cabo uno de los eventos más importantes de All Elite Wrestling (AEW), se trata del especial “Double or Nothing 2024” , evento que tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y que contará con la participación de destacadas superestrellas como Bryan Danielson, Adam Copeland, Chris Jericho, Jon Moxley y Mercedes Moné, entre otros.

Si no te quieres perder ningún detalle de transmisión y cartelera de este importante evento de AEW, te invitamos a seguir leyendo RedSport de RedGol.

¿Cuándo y a qué hora comienza AEW Double or Nothing 2024?

Este imperdible PPV de All Elite Wrestling tendrá lugar el día de hoy domingo 26 de mayo a partir de las 20:00 horas de Chile en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

Horario AEW Double or Nothing 2024 en Latinoamérica:

18:00 horas – México.

– México. 19:00 horas – Colombia, Perú, Ecuador.

– Colombia, Perú, Ecuador. 20:00 horas – Bolivia, Paraguay, Venezuela.

– Bolivia, Paraguay, Venezuela. 21:00 horas – Argentina, Uruguay.

¿Dónde ver por TV o STREAMING el evento AEW Double or Nothing 2024?

Si no te quieres perder ningún detalle de Double or Nothing 2024 te informamos que este importante evento podrá ser visto solamente de forma ONLINE a través de la aplicación móvil Triller TV , previo pago de una suscripción de US$19,99 dólares.

En tanto, la “zero hour” (pre-show) se emitirá completamente gratis, en vivo y también de manera online, una hora antes que la trasmisión oficial en el Canal de Youtube de AEW.

Cartelera anunciada para AEW Double or Nothing 2024:

Anarchy in the Arena The Elite (Okada, The Young Bucks y Jack Perry) vs. Team AEW (Harwood, Wheeler, Bryan Danielson y Darby Allin)

Campeonato Mundial de AEW – Swerve Strickland (c) vs. Christian Cage.

Campeonato Mundial de Mujeres – Toni Storm (c) vs. Serena Deeb.

Campeonato Internacional – Roderick Strong (c) vs. Will Ospreay.

Campeonato TBS – Willow Nightingale (c) vs. Mercedes Moné.

Steel Cage Match por el Campeonato TNT – Adam Copeland (c) vs. Malakai Black.

Campeonatos Unificados de Tríos de AEW – The Bang Bang Gang (Jay White, Austin Gunn y Colten Gunn) (c) vs. Death Triangle (PAC, Penta El Zero Miedo y Rey Fenix).

(Jay White, Austin Gunn y Colten Gunn) (PAC, Penta El Zero Miedo y Rey Fenix). Campeonato FTW Mundial Peso Pesado – Chris Jericho (c) vs. Hook vs. Katsuyori Shibata.

Elimination Match – Jon Moxley vs. Konosuke Takeshita.

Trent Beretta vs. Orange Cassidy.

The Buy In – Deonna Purrazzo vs. Thunder Rosa.