¿Dónde ver? AEW celebra Double or Nothing 2023 desde Las Vegas

Este fin de semana se celebrará el segundo PPV del año de All Elite Wrestling, se trata de Double or Nothing 2023, evento que tendrá lugar en el T-Mobile Arena de Las Vegas y que cuenta con la participación de distintas superestrellas de AEW, como MJF, Sammy Guevara, Jeff Jarrett, Chris Jericho, Adam Cole, Toni Storm, Jon Moxley, Bryan Danielson, Kenny Omega, Adam Page y los hermanos Hardy, entre otros.

Un evento imperdible cuya programación RedGol te invita a conocerla a continuación:

¿Cuándo es AEW Double or Nothing?

Double or Nothing de All Elite Wrestling se realizará este domingo 28 de mayo a partir de las 20:00 horas de Chile en el T-Mobile Arena de Paradise, Nevada.

¿Dónde ver en vivo por TV o STREAMING el evento de wrestling?

El evento de All Elite Wrestling no será transmitido por TV en nuestro país, sin embargo podrás verlo completamente en vivo y vía online en territorio nacional y para Latinoamérica por Fite TV, previo pago de suscrpción de US$19,99, no obstante, el kickoff podrá ser visto por la página de Youtube de All Elite Wrestling.

Cartelera AEW Double or Nothing 2023

MJF (c) vs Sammy Guevara vs “Jungle Boy” Jack Perry vs Darby Allin por el título mundial de AEW.

por el título mundial de AEW. Dax Harwood y Cash Wheeler (c) vs Jeff Jarrett y Jay Lethal por el título mundial de parejas de AEW.

por el título mundial de parejas de AEW. Wardlow (c) vs Christian Cage en una“Ladder match” por el título TNT de AEW.

en una“Ladder match” por el título TNT de AEW. Jamie Hayter (c) vs Toni Storm por el título mundial femenino de AEW.

por el título mundial femenino de AEW. Blackjack Battle Royale: Orange Cassidy (c) contra 20 luchadores en una batalla real por el título internacional de AEW.

Orange Cassidy (c) contra 20 luchadores en una batalla real por el título internacional de AEW. Blackpool Combat Club (Jon Moxley, Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta y Bryan Danielson) vs The Elite (Kenny Omega, Matt Jackson, Nick Jackson y Adam Page) en un combate “Anarchy in the Arena”.

(Jon Moxley, Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta y Bryan Danielson) (Kenny Omega, Matt Jackson, Nick Jackson y Adam Page) en un combate “Anarchy in the Arena”. Jade Cargill (c) vs Taya Valkyrie , por el título TBS de AEW.

, por el título TBS de AEW. The Firm (Ethan Page, Austin Gunn y Colten Gunn) vs Hardy Party (Hook, Jeff Hardy y Matt Hardy).

*Si “Hardy Party” gana, Page ya no formará parte de “The Firm”.

Adam Cole vs Chris Jericho en un combate “unsanctioned” con la presencia de Sabu.

en un combate “unsanctioned” con la presencia de Sabu. Malakai Black, Brody King y Buddy Matthews (c) vs Max Caster, Anthony Bowens y Billy Gunn por el título mundial de tríos de AEW.

AEW y WWE se miden en un domingo de alto impacto:

Este show de AEW será el primer PPV que se realizará el mismo día que otro de la competencia desde 1987 -Battleground de NXT-, ya que, en aquel año la WWE realizó Survivor Series y su competencia en ese entonces, NWA, hizo lo propio con Starrcade.