Este fin de semana se celebra el primer gran evento de All Elite Wrestling, se trata de AEW Revolution 2023 a realizarse en el Chase Center de San Francisco y que contará con nueve enfrentamientos, con la destacada presencia de Bryan Danielson, Jon Moxley, Chris Jericho y Saraya, entre otros.

Te invitamos a conocer a continuación la fecha, horario y transmisión del evento para Chile y Latinoamérica.

AEW Revolution 2023 se realizará este domingo 5 de marzo a partir de las 22:00 horas de Chile, mientras que una hora antes comenzará el kickoff.

Horarios AEW Revolution en Latinoamérica:

AEW Revolution 2023 será transmitido en territorio nacional y para Latinoamérica por Fite TV, previo pago de suscrpción de US$19,99, no obstante, el kickoff podrá ser visto por la página de Youtube de All Elite Wrestling.

"60-minute Iron man match" por el título Mundial de AEW: MJF (c) vs Bryan Danielson

"Four-way tag team match" por el título mundial por equipos de AEW: The Gunns (c) vs The Acclaimed vs Jay Lethal y Jeff Jarrett vs Orange Cassidy y Danhausen

"Texas death match": Jon Moxley vs "Hangman" Adam Page

Pelea por el título TNT de AEW: Samoa Joe (c) vs Wardlow

Chris Jericho vs Ricky Starks

"Three-way match" por el título mundial femenino de AEW: Jamie Hayter (c) vs Saraya vs Ruby Soho

"Six-man tag team match" por el título de trios de AEW: The Elite (c) vs The House of Black

"No Holds Barred match": Christian Cage vs "Jungle Boy" Jack Perry