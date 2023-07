Han pasado casi dos semanas de La Velada del Año 3, y la derrota de Germán Garmendia sigue doliendo. El histórico de YouTube estuvo al borde del nocaut por el streamer argentino Coscu, en un momento que paralizó a todos los fanáticos chilenos que espectaban el evento.

En su vuelta a Argentina, Coscu habló por primera vez después de la pelea, contando con lujo de detalles las razones por las que consiguió hacerse con la victoria y superar al ídolo chileno.

En conversación con el programa Paren La Mano, el streamer habló de la presión que sentía por ganar el combate: “Yo no podía perder esa pelea bajo ningún punto de vista. Me hubiera exiliado del país. Era terrible. No podía perder esa pelea”.

En la entrevista exclusiva, el influencer explicó la que para él fue la principal ventaja en el combate: la resistencia a los golpes. Una habilidad que en su criterio no poseía Germán.

“Todos los boxeadores me decían lo mismo: ‘pegar es hermoso, el problema es cuando te pegan’. A mí me venían pegando en todos los sparrings. Momo fue el más light, pero Shelao te puedo asegurar que me podía haber lastimado de verdad. Mucha diferencia de peso. La cuestión es que eso me dio tolerancia a los golpes”, manifestó.

Agregando que “para mí que a Germán nunca le pegaron. Él hacía sparring con boxeadores que no le pueden pegar porque si le pegan lo matan. Entonces le pegue yo y le cambió la cabeza. No pudo llevar esa situación”.

El descenso de Germán ante Coscu

“Antes de que yo lo tire (a Germán), estaba muy intenso, era muy rápido, me persigue, me pega una que me gira la cabeza y digo ‘no siento nada’. Me di cuenta de que me dio vuelta la cara pero no sentí nada, ni en el cuerpo. No es humo. Te lo juro. En el cuerpo tampoco, ninguno”, aseguró Coscu.

El argentino afirmó que tuvo más corazón que el chileno y eso le dio la victoria. “Yo tenía más ambición que todos los que estaban en ese estadio juntos. Por la ambición y las ganas de ganar. Estaba ciego. Con lo único que gané fue con ganas y convicción. Lo demás fui un desastre en todo”.

Por último, el creador de contenido de 31 años detalló el momento en que llevo a Germán a la lona tras una serie de golpes. Luego de ello el Germán logró levantarse, pero el cansancio y los golpes lo terminaron llevando a un nocaut técnico.

“El aire no le sirvió de nada, ya estaba gagá él. El entrenador me dijo ‘vos pegá la derecha y ese chabón cae’. Me lo dijo todo el entrenamiento. Y nadie le creía porque nunca nadie (en La Velada) noqueó a alguien”, cerró.