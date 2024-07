Alejandro Tabilo vs Fritz EN VIVO: sigue el partido de Wimbledon 2024 minuto a minuto

Este sábado continúa toda la emoción de Wimbledon 2024 y, en uno de los imperdibles de la tercera ronda, el chileno Alejandro Tabilo (19°) desafía al estadounidense Taylor Fritz (12°).

En una gran semana, Jano se impuso al británico Daniel Evans (60°) y al italiano Fabio Cobolli (48°), y ahora va por un lugar en octavos de final en un duelo con sabor a revancha. Y es que, Tabilo se ha medido dos veces a Fritz, y en ambas perdió (Houston 2022 e Indian Wells 2024)

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs Taylor Fritz por Wimbledon?

Alejandro Tabilo enfrenta a Taylor Fritz este sábado 6 de julio, no antes de las 7:50 (AM) horas de Chile, en la cancha 2 del All England Lawn Tennis & Croquet Club, ubicado en la ciudad de Londres, en Inglaterra. El chileno disputa el segundo turno, por lo que el partido puede demorar.

¿Dónde ver el partido de Alejandro Tabilo vs Taylor Fritz por Wimbledon?

El partido de Alejandro Tabilo vs Taylor Fritz será transmitido en Chile y toda Latinoamérica en vivo a través de las pantallas de la app Disney+, donde ya se encuentra disponible todo el contenido de Star+ en sus opciones Estándar y Premium.

Además, el tercer Grand Slam de la temporada se puede ver en TV por las señales de ESPN 2 y ESPN 3. Sin embargo, no hay confirmación de qué partidos. Revisa la lista de canales según tu operador de cable:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) – 841 (HD)

DTV: 622 (SD) – 1622 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) – 475 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD) – 855 (HD)

MOVISTAR: 482 (SD) – 886 (HD)

TU VES: 510 (HD)

ZAPPING: 91 (HD)

ESPN 3

VTR: 153 (SD) – 842 (HD)

DTV: 622 (SD) – 1623 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) – 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) – 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) – 887 (HD)

TU VES: 512 (HD)

ZAPPING: 92 (HD)

¿A quién enfrentaría Jano en octavos de final?

En caso de superar al estadounidense número 12 del mundo este sábado, Alejandro Tabilo enfrentaría en octavos de final al ganador del duelo que animan el británico Cameron Norrie (42°) y el alemán Alexander Zverev (4°), su verdugo en semifinales del Masters 100 de Roma.