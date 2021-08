Yasmani Acosta en caliente: "La meta era irme de Tokio 2020 con una medalla, no estoy contento y voy a tener que trabajar el doble"

Yasmani Acosta estuvo a nada de conseguir la primera medalla para el Team Chile en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El cubano nacionalizado perdió ante el ruso Sergei Semenov la definición por el bronce en la lucha grecorromana categoría 130 kilos.

Luego de comenzar en ventaja, la pelea finalizó 1-1, dándose por ganador al luchador del COR por anotar el último punto. Yasmani Acosta se mostró muy triste pese a que defendió a Chile por todo lo alto.

“No estamos contentos porque uno como atleta y persona se exige metas, y la meta era irme de aquí con una medalla a como diera lugar, y no lo cumplí. Voy a tener que trabajar el doble”, dijo el luchador nacional

Agrega que “siento en el fondo un poquito de decepción. Como te decía quería la medalla. Me sentí apoyado todo el tiempo, muchos me escribieron y me llamaron, en ese aspecto me siento muy tranquilo”.

“Feliz no estoy, tenía que irme con una medalla, es algo interno y propio. No pudo ser en esta ocasión y será en otra. Son mis metas y debo ser duro conmigo mismo”, complementa.

Sentencia que “con Chile nada que decir, es como mi casa. Es mi casa, se puede decir. Desde que llegué siempre fui muy bien recibido. Con el chileno tiramos la talla, compartimos. Soy un chileno más y estoy feliz de formar parte de este país ¿Revancha? La quiero, estoy dispuesto”.