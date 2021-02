Bad Bunny la rompe y se da el gusto de su vida en Royal Rumble: canta Booker T y se lanza sobre The Miz y Morrison

Estaba anunciado y así fue: Bad Bunny participó de WWE Royal Rumble con un show musical cantando Booker T, single de su último álbum, El Último Tour del Mundo, en compañía del ex campeón mundial tal como lo hace en el videoclip que grabaron.

Pero el puertorriqueño, fanático de WWE y de la lucha libre en términos generales, no sólo se quedó con eso. Tras ello, participó de un segmento con The Miz y John Morrison y el propio Booker T lo defendió de la “bravata” de Mr. Money in the Bank y su compañero.

Eso sí, el Conejo Malo no se quedó ahí y aún le faltaba otra aparición. En pleno Royal Rumble masculino, The Miz salió al ring y le dio vuelta a maletinazos las mesas y computadores al DJ que acompañó al cantante de trap y que habían quedado ahí desde la presentación del artista urbano.

Obviamente, esto no le gustó para nada a Bad Bunny salió a reclamar. Al no ser superestrella, no podía entrar al ring, pero Damian Priest, de ascendencia puertorriqueña, sacó a Miz y Morrison e instó al cantante a subirse a un esquinero y lanzarse sobre sus némeses, algo que hizo sin chistar en una plancha desde el cuadrilátero hacia afuera cumpliendo otro de sus grandes sueños: participar de un gran evento en WWE activamente.

Así fue la presentación de Bad Bunny cantando Booker T en Royal Rumble: