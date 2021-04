Wrestlemania 37: Con Bad Bunny como protagonista, la WWE vive la primera noche de la Vitrina de los Inmortales

Un fin de semana lleno de acción llega de la mano de la WWE con la primera de dos noches de uno de los eventos de mayor importancia dentro de la lucha libre: Wrestlemania 37. El Raymond James Stadium de Tampa, Florida, será el escenario para la Vitrina de los Inmortales, que también puedes vivir de la mano del OSO de Coolbet, y sus cuotas.

Uno de los hechos más atractivos de este evento es que el músico puertorriqueño, Bad Bunny participará y no necesariamente con un show musical en la primera jornada, el conejo malo estará acompañado de Damian Priest para enfrentar a The Miz quien, a su vez será acompañado por John Morrison en el escenario más importante de la WWE.

Otros grandes enfrentamientos que tiene reservada la primera jornada de WrestleMania será la lucha por el título de la WWE entre el campeón Bobby Lashley y el retador Drew McIntyre. En tanto, el Campeonato femenino de SmackDown lo disputan Sasha Banks y Bianca Belair. Además de un interesante Turmoil match para obtener una oportunidad por los campeonatos por parejas femeninos, con Lana & Naomi vs Riott Squad vs Natalya & Tamina vs Mandy Rose & Dana Brooke.

Cartelera confirmada de la primera noche de WrestleMania 37

Bobby Lashley vs Drew McIntyre: Campeonato WWE.

Sasha Banks vs Bianca Belair: Campeonato femenino de SmackDown.

New Day (Xavier Woods & Kofi Kingston) vs AJ Styles y Omos: Campeonatos por parejas RAW.

Lana & Naomi vs Riott Squad (Ruby Riott & Liv Morgan) vs Natalya & Tamina vs Mandy Rose & Dana Brooke: Turmoil match para una oportunidad por los campeonatos por parejas femeninos.

Braun Strowman vs Shane McMahon: combate en jaula de acero.

Bad Bunny y Damian Priest vs The Miz y John Morrison.

Seth Rollins vs Cesaro.

¿Quiénes son los favoritos para la primera noche de Wrestlemania 37?

El OSO de Coolbet te invita a vivir con todo la primera noche de Wrestlemania 37 con los combates confirmados, y las mejores cuotas para cada uno de ellos. Conoce a los favoritos:

El gran favorito para vencer en una de las luchas destacadas de la noche de Wrestlemania 37 entre Bad Bunny y Damian Priest vs The Miz y John Morrison, es -precisamente- el binomio del cantante y Priest, al pagar 1,05 veces lo que juegues por sobre los 8.00 que paga The Miz y John Morrison.

Mientras que para la lucha protagonizada entre Bobby Lashley vs Drew McIntyre, por el Campeonato de la WWE, el gran favorito para vencer es el retador, Drew McIntyre, que paga 1,35 veces lo que juegues por sobre los 3,00 de Bobby Lashley.

Para la lucha protagonizada por Braun Strowman y Shane McMahon por el Steel Cage Match de Wrestlemania 37 el favorito es Braun Strowman, que paga 1,26 veces lo que juegues por sobre los 3,55 de Shane McMahon.

Los favoritos entre The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) ante AJ Styles & Omos por el Campeonato en Parejas de Raw en Wrestlemania 37 son, precisamente, AJ Styles & Omos, que pagan 1,20 veces lo que apuestes por sobre los 4,00 de The New Day.

Mientras que la favorita entre Sasha Banks y Bianca Belair por el Campeonato Femenino SmackDown en Wrestlemania 37, es Bianca Belair, que paga 1,15 veces lo que juegues por sobre los 4,75 de Sasha.

Si te la juegas por Cesaro o Seth Rollins, el favorito para ganar este partido es Cesaro, que paga 1,42 veces lo que juegues por sobre los 2,70 que paga Seth Rollins en Wrestlemania 37.

