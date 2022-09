El actual número uno del mundo en el Ránking ATP, el ruso Daniil Medvedev, se despidió del último Grand Slam de la temporada tras caer ante Nick Kyrgios. Por eso, Rafa Nadal, Carlitos Alcaraz y Casper Ruud son los grandes favoritos a poder ubicarse en ese lugar si siguen avanzando en el US Open, a continuación la fórmula que necesita cada uno.

Rafael Nadal, Carlos Alcaraz y Casper Ruud van por el número uno del mundo en el US Open tras caída de Daniil Medvedev ante Nick Kyrgios

US Open

US Open

El US Open, ya sin chilenos en competencia, terminará de definir este lunes 5 de septiembre sus llaves de cuartos de final. La gran sorpresa de octavos la puso Nick Kyrgios (25° ATP) este domingo 4 recién pasado, ya que tras 2 horas con 53 minutos venció a Daniil Medvedev (1°) por 7-6 (13-11), 3-6, 6-3 y 6-2, y más allá del resultado hay otro dato interesante: hay tres serios candidatos a instalarse como el número uno del mundo.

Y es que el ruso de 26 años defendía 2000 puntos tras ser campeón de la edición pasada del Abierto de Estados Unidos, por lo que los que lo siguen en el Ránking ATP se frotan las manos tras su caída ante el chico malo de Canberra. Y justamente esos son Rafael Nadal (3°), Carlos Alcaraz (4°) y Casper Ruud (7°).

Alexander Zverev (2°) se sigue recuperando de una lesión, Stefanos Tsitsipas (5°) cayó en primera ronda ante el colombiano Daniel Galán (94°) y Novak Djokovic (6°) quedó fuera por su polémica decisión de no vacunarse contra el coronavirus. Por ende, Nadal, Alcaraz y Ruud sacan cálculos.

Así, los tres se la jugarán toda por ser el mejor tenista del orbe.

Rafael Nadal quiere recuperar la cima

Si de leyendas del tenis mundial se trata, el nombre de Rafael Nadal no puede quedar fuera del podio. Con 36 años, una lesión en su pie que lo persigue desde que inició su carrera no ha sido impedimento para sumar 22 títulos de Grand Slam a su colección. Y en el US Open pretende volver a ser el mejor del mundo.

Una situación que conoce muy bien, ya que Rafa tiene un registro de 209 semanas en total siendo el tenista número uno del escalafón mundial. Es más, es pone al manacorí como el sexto jugador en la historia que ha liderado la clasificación por más tiempo.

Su espectacular nivel de juego y el peso de la historia ponen a Nadal como el principal candidato a volver a ubicarse en el primer lugar de la tabla. Eso sí, para eso necesitará algunas combinaciones, pero lo escencial es seguir ganando. Así, este lunes 5 de septiembre choca ante el estadounidense Frances Tiafoe (26°) por octavos de final.

Obviamente el mejor escenario es ser campeón o finalista en el US Open. Si alza el título, el oriundo de Manacor llegará a 7.630 puntos en el ránking, mientras que si se queda con el segundo lugar sumará 6.830 unidades. Si llega a caer en cuartos de final o semis, lo que le sirve es que ni Ruud ni Alcaraz se lleven la corona, mientras que si cae en la ronda de los 16 mejores debe rezar para que ninguno de los otros dos llegue a la final.

Carlitos Alcaraz busca hacer historia como el más jóven en el número uno

Apenas 19 años tiene Carlos Alcaraz, pero la increíble explosión que ha tenido su carrera el último tiempo lo lleva a estar firme en el cuarto puesto del Ránking ATP con cuatro títulos ganados este año, entre ellos los Masters 1.000 de Miami y Madrid, y va por más.

Carlitos no se ha posicionado nunca como el mejor tenista del escalafón mundial, pero en este US Open tiene la posibilidad de convertirse en el jugador más joven en la historia que logra alcanzar dicha clasificación. Y para seguir su camino debe medirse con Marin Cilic (17°) en octavos.

Así, Alcaraz también empieza a sacar cálculos para hacer historia. Al igual que su compatriota, obviamente lo que más le sirve es ser campeón en el cuarto y último Grand Slam de la temporada, con lo que podría llegar a los 6.740 puntos. En caso de ser segundo, alcanzará 5.940 unidades. Si es vencido en la final, quien lo derrote debe ser cualquiera menos Ruud, y además tendrá que poner un ojo en Nadal y que no pase los octavos.

Casper Ruud y su deseo de consolidar una gran temporada

Finalmente aparece Casper Ruud. El noruego de 23 años ha tenido una gran temporada este 2022 y eso lo ha ayudado a poder estar sólido entre los 10 mejores del mundo. Pese a eso, ahora va por más y quiere ser el número uno.

Este martes 6 de septiembre debe medirse con el italiano Matteo Berrettini (14°) por los cuartos de final, pero si quiere ser el mejor tenista de la clasificación mundial debe primero ser campeón y ganarle en la final a cualquiera menos a Nadal, y así sumar 6.650 puntos, o si es segundo tendrá 5.850 unidades. Si cae en la final, tiene que ser ante alguien que no sea Alcaraz y que Nadal no pase octavos para él ser el uno del mundo. Batallada reñida pero que en los próximos días comenzará a definirse.