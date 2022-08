US Open: ¿Cuándo comienza el Grand Slam de Nueva York en Estados Unidos?

US Open

US Open

El ATP Tour llega a la recta final del año con el desarrollo de diferentes torneos ATP de cara al último Grand Slam del año, el US Open 2022 a realizarse una vez más en el USTA Billie Jean King National Tennis Center de la ciudad de Nueva York.

Grandes tenistas de todo el mundo ponen su foco en Norteamérica con el objetivo de llevarse el premio mayor, no obstante, son pocos los que pueden entrar a la vitrina de los inmortales.

El campeón defensor del US Open de este año será el ruso Daniil Medvedev, tenista cuya temporada ha tenido de todo, el actual número 1 del ranking acaba de conseguir su primer título este año, tras conquistar el Abierto de Los Cabos en México al vender por 7-5 y 6-0 a Cameron Norrie, no obstante, también ha sido uno de los principales deportistas afectados por el conflicto bélico ruso-ucraniano, ya que no pudo participar en Wimbledon, tras la prohibición del Grand Slam británico de aceptar a tenistas de origen ruso y bielorruso.

Ahora, sin posibilidad de perderse el US Open por algún veto especial, Medvedev buscará ratificar los conseguido en 2021 y alzarse como bicampeón en Estados Unidos, más aún con la posibilidad cierta de que su rival en aquella oportunidad, Novak Djokovic, no esté presente.

¿Cuándo comienza el Grand Slam de los Estados Unidos?

El inicio oficial del US Open está pactado para el próximo lunes 29 de agosto con los duelos de la primera ronda del grand slam estadounidense y tendrá una duración de dos semanas hasta la gran final masculina, que se llevará a cabo el domingo 11 de septiembre en horario a definir.