UFC Vegas 12: Uriah Hall vs Anderson Silva | Ver EN VIVO la estelar con la posible última pelea del brasileño Anderson "The Spider" Silva

Tras el éxito de UFC 254, comienza una nueva jornada de UFC Vegas 12: Uriah Hall vs Anderson Silva, duelo imperdible que se realizará en el UFC APEX de Las Vegas en Estados Unidos.



El evento contará con un total de doce enfrentamientos con los mejores exponentes del MMA en el mundo y podrás verlo desde las 19:00 hora de Chile con el inicio de las preliminares que nos trae las primeras siete peleas del show completo con destacados enfrentamientos, entre ellos a Miles Johns (10-1-0) vs Kevin Natividad (9-1-0), cerrando la primera parte seremos testigos del importante duelo entre los norteamericanos Chris Gruetzemacher (14-3-0) vs Alexander Hernández (11-3-0).



La tarjeta principal comenzará aproximadamente a las 21:00 horas con una pelea por peso ligero entre Bobby Green frente al brasileño Thiago Moises, seguido por otro apasionante cara a cara, esta vez, de peso completo entre Maurice Green versus Greg Hardy.



Avanzada la noche seremos testigos de las últimas tres peleas de la noche, donde Kevin Holland (19-5-0) tendrá que dar lo mejor para vencer al tayiko Makhmud Muradov (24-6-0) por la categoría de peso mediano, en otro duelo veremos a Bryce Mitchell (13-1-0) subirse al octágono para enfrentar a Andre Fili (21-7-0) por una pelea de peso pluma.



El evento principal es el gran atractivo de este UFC Vegas 12, en la pelea principal por peso mediano, el jamaicano Uriah Hall (16-9-0) deberá enfrentarse al brasileño de 45 años, Anderson Silva (34-10-0) más conocido como "The Spider" y ex campeón de peso mediano con un reinado record de 2457 días, se espera que este podría ser la última pelea de Silva al menos en UFC, por lo que querrá despedirse como llegó, con una victoria.



Cartelera Estelar Peso Peleadores Peso Mediano Uriah Hall vs Anderson Silva Peso Pluma Bryce Mitchell vs Andre Fili Peso Mediano Kevin Holland vs Makhmud Moradov Peso Completo Maurice Greene vs Greg Hardy Peso Ligero Bobby Green vs Thiago Moises



Día y hora: ¿Cuándo es y en qué horario UFC Vegas 12?



UFC Vegas 12 será este sábado 31 de octubre desde las 19:00 hora de Chile con el inicio de las preliminares. Mientras que las peleas estelares están programadas para las 21:00 horas.

Afiche promocional Uriah Hall vs Anderson SIlva (Foto: UFC)

Televisión: ¿En qué canal y dónde ver en vivo UFC Vegas 12?



UFC Vegas 12 será transmitido por Fox Sports 1 en los siguientes canales según tu cableoperador:



Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)



Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming online UFC Vegas 12?



Si buscas un link para ver online el evento completo de UFC Vegas 12, podrás hacerlo en Fox Play.