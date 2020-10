UFC Fight Night | Ver EN VIVO la estelar entre Ortega vs The Korean Zombie

Comienza el fin de semana y se aproxima un nuevo UFC Fight Night, este próximo evento se realizará el sábado 17 de octubre y contará con lo mejor de las Artes Marciales Mixtas en el mundo.

Tras el triunfazo de Sandhagen en el pasado Fight Night 5, La UFC no se detiene y este fin de semana realizará otro evento que promete. Abu Dhabi será el escenario perfecto para una jornada que comenzará a eso de las 17:00 horas de Chile con las preliminares, donde se realizarán seis enfrentamientos, donde destacan las peleas de la canadiense Gillian Robertson vs Poliana Botelho y de Mateusz Gamrot vs Guram Kutateladze.

En las estelares que comenzaran alrededor de las 20:00 hora de Chile, se vienen imperdibles luchas donde destacan, entre otras, las de Peso Mosca Femenino de Katlyn Chookagian vs la brasileña Jessica Andrade o la de Peso Semi Pesado entre el australiano Jimmy Crute y Modestas Bukauskas.

La lucha que se lleva todas las miradas será la del norteamericano con ascendencia latina, Brian Ortega frente a Chan Sung Jung, más conocido como "The Korean Zombie", una lucha que se iba a realizar en diciembre del 2019 para la UFC Busan, pero debido a la lesión de Ortega se suspendió. Finalmente mañana 17 de octubre por fin veremos a estos dos hombres cara a cara en el octágono.

Se viene una tremenda jornada que podrás ver completa, tanto las preliminares que comienzan a las 17:00 horas como las estelares desde las 20:00 en vivo por televisión y online en Fox Sports 1

Cartelera Estelar Combate Peleadores Peso Pluma Bryan Ortega vs Chan Sung Jung Peso Mosca Femenino Katlyn Chookagian vs Jessica Andrade Peso Semi Pesado Jimmy Crute vs Modestas Bukauskas Peso Welter Claudio Silva vs James Krause Peso Pluma Thomas Almeida vs Jonathan Martinez Afiche de la pelea entre Brian Ortega vs The Korean Zombie (UFC)

Día y hora: ¿Cuándo es y en qué horario UFC Fight Night?

UFC Fight Night será este sábado 17 de octubre desde las 17:00 horas de Chile con el inicio de las preliminares. Mientras que las luchas estelares comenzarán a las 20:00 horas de Chile.



Televisión: ¿En qué canal y dónde ver en vivo UFC Night Fight?

UFC Night Fight será transmitido por Fox Sports 1, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming online UFC Fight Night?

Si buscas un link para ver online el evento completo de UFC Night Fight y totalmente en vivo, podrás hacerlo en Fox Play. Además, podrás seguir todos los pormenores en Redgol.