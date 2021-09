El paso de Conor McGregor por los MTV Video Music Awards 2021 sigue dando que hablar. En medio del evento, el ex doble campeón de UFC se vio envuelto en una pelea que por suerte no pasó a mayores con Machine Gun Kelly.

El encontrón entre ambos se generó, según testigos, luego que el irlandés le pidiera una foto al cantante, quien se negó rotundamente. Esto no le cayó nada de bien a The Notorious, quien de inmediato se le lanzó encima, teniendo que ser separados por los guardias presentes.

Las cámaras, los fanáticos y el resto de la gala presenció el conflicto en el que McGregor por poco pierde la cadena. Pero siempre fiel a su estilo, el histórico luchador de UFC no le tomó importancia al tema y lo dejó en el olvido.

En conversación con Entertainment Tonight, Conor explicó lo que había ocurrido y dejó claro que no le interesaba repartir combos con Machine Gun Kelly. "No pasó nada conmigo, solo peleo contra verdaderos luchadores, personas que realmente pelean, ya sabes a lo que me refiero".

Pero eso no fue lo único, ya que McGregor lanzó un dardo contra el cantante, asegurando que no lo conoce ni lo ha visto alguna vez. "Ciertamente no peleo con pequeños raperos vainilla boy. Ni siquiera conozco al tipo. No sé nada sobre él, excepto que está con Megan Fox".

Lo cierto es que tras lo ocurrido, el ex doble campeón de UFC no se hizo problemas y siguió como si nada en el evento, entregando incluso un premio a Justin Bieber. Sobre su momento, sigue en recuperación tras quebrarse la tibia en su última pelea ante Dustin Poirier.