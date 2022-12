A lo largo de la historia, en Chile se han conocido diferentes historias de tenistas que han logrado competir en el tenis sobre silla de ruedas, alcanzando altas posiciones en el ránking mundial. Sin embargo, poco y nada se sabe de tenistas que compitan en tenis adaptado a pie.

Se trata de una especialidad en donde compiten tenistas con discapacidades en sus piernas (prótesis), o en sus brazos. Una especialidad en la que el chileno Nicolás Basaez brilla con luz propia.

Hace poco se viralizó un video en el cual el nacional compite en el Standing Adaptive Tennis tournament, en Texas, Estados Unidos. Un torneo en el cual el nacional se impuso, llegando a ser ocho del mundo en el ránking mundial. Con tremenda destreza repartía golpes desde el fondo de la cancha, mostrando el nivel que ha logrado.

Una trayectoria que Basaez vio premiada hace unas semanas, cuando participó de manera activa en la exhibición de Rafael Nadal vs Alejandro Tabilo en San Carlos de Apoquindo, donde tuvo la oportunidad de compartir con Rafa, incluso tomándose una foto, la que compartió por redes sociales.

"Mucha gente me decía que no podía y con mayor razón lo hice. No hay que darse por vencido, yo seguí adelante", señala a Antena 3 de España, la cual le dedicó un artículo. Agrega que "arranqué con 7 años en el colegio con el deporte y la vida sana".

"Doy clases de tenis para niños con capacidades diferentes. Es muy gratificante verles sonreír ", agregó.

Tenis Adaptado a pie

Se trata de un deporte que no está reconocido por la ITF, a diferencia del tenis sobre silla de ruedas. Esto implica que los tenistas no puedan jugar los Grand Slams y tengan un ránking propio reconocido por esa federación.

En algún momento, el tenis adaptado a pie de Chile fue uno de los más potentes del miundo, teniendo a varios especialistas dentro de los mejores del mundo, sin embargo la falta de apoyo y las complicaciones del tenis adaptado a pie de mantener un circuito permanente, han ido complicándolo.

De cualquier forma, existe un gran nivel en las diferentes especialidades, ahora con el apoyo de la Federación de Tenis de Chile.