Poco y nada duró el retiro de Tom Brady, considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos de la NFL. A través de sus redes sociales, misma vía que usó para anunciar que dejaba el campo, el mítico quarterback comunicó que vuelve para una temporada más con los Tampa Bay Buccaneers, la 23 en su gloriosa carrera.

“En estos últimos dos meses, me he percatado que mi lugar está sobre el campo y no en las gradas. Ese tiempo llegará. Pero no es ahora. Amo a mis compañeros y el apoyo de mi familia. Ellos lo hacen todo posible. Regresaré para mi temporada N° 23 en Tampa. Asuntos inconclusos”, escribió Brady a través de su cuenta de Twitter.

Brady anunció su retiro el 1 de febrero, a un año de haber conseguido su séptimo anillo de Súper Bowl, precisamente con los Buccaneers. Antes, estuvo 20 años en los New England Patriots, donde conquistó seis trofeos máximos en nueve participaciones.

No obstante, a la semana ya había dado luces que podía echar pie atrás. “Simplemente voy a tomar las cosas como vienen. Creo que esa es la mejor manera de decirlo y no creo nada, ya saben, nunca digas nunca. Al mismo tiempo, sé que me siento muy bien con mi decisión. No sé cómo me sentiré dentro de seis meses”, comentó Brady a Jim Gray en el podcast Let’s Go el 8 de febrero.

Pero, ¿lo recibirán? En los Buccaneers fueron bastante claros. “Esa puerta nunca está cerrada. Cuando sea que Tom quiera regresar, regresará. Si Tom desea volver, tendremos bastante dinero para él”, sentenció hace no mucho el head coach del equipo, Bruce Arians y fue apoyado por el gerente general, Jason Licht, quien recalcó que “no quiero aplicar presión en ese respecto ahora. Pero, es Tom Brady. Si un Tom Brady desea regresar, lo vamos a recibir de vuelta”.

Tom Brady tiene contrato vigente con Tampa Bay Buccaneers y puede regresar sin problemas en una situación que recuerda lo sucedido con Rob Gronkowski, tight end (ala cerrada), quien volvió a la NFL firmando por dicho equipo para reunirse con Brady tras un año retirado luego de su salida de New England Patriots.