Novak Djokovic pide perdón por su arrebato y no ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio: “Lamento no haber ganado”

La gran noticia de las últimas horas en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 ha sido Novak Djokovic (1º de la ATP), quien evidenció arrebatos en el partido por la medalla de bronce ante Pablo Carreño y luego se bajó del mixto por una molestia en el hombro.

Por lo mismo, el tenista serbio realizó su análisis de su participación en la cita de los anillos y pidió perdón por no alcanzar el objetivo de sumar una presea: “Lamento no haber ganado una medalla para mi país”, dijo.

“Así son los deportes. Lo di todo, lo que fuera que me quedaba en el tanque, que no era mucho; lo dejé todo en la pista (…) No pude dar los resultados esperados. El nivel de tenis bajó, por agotamiento tanto mental como físico, pero no lamento en absoluto haber venido a los Juegos Olímpicos”, agregó.

Al ser consultado por los esfuerzos que realizó para poder conquistar el oro en Tokio, mencionó que “espero que las consecuencias físicas no me creen un problema, algo de lo que no estoy seguro ahora”.

Finalmente, sobre sus arrebatos en el partido ante Carreño, explicó que “no es bonito pero es parte de lo que soy. No me gusta hacer esas cosas, lo siento por enviar ese tipo de mensajes. Pero somos seres humanos, ¿sabes? Y a veces es difícil controlarse”.