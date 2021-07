Novak Djokovic se va sin medallas de Tokio 2020: deja "botada" a Nina Stojanovic y se bajó del bronce de los dobles mixtos

Increíble, pero cierto. El tenista serbio Novak Djokovic, número 1° del ránking ATP, se despidió de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 sin medallas y con un grado importante de polémica y varias críticas en su contra.

Djoker cayó en semifinales del tenis masculino individual ante el alemán Alexander Zverev (5° ATP) y en el duelo por el tercer lugar se inclinó contra el español Pablo Carreño (11°), quien se colgó la medalla de bronce en desmedro del serbio.

Pero a Djokovic le quedaba otra opción de medalla, pues debía jugar por el tercer lugar de los dobles mixtos junto a su compatriota Nina Stojanovic (92° en singles y 49° en dobles de la WTA), sin embargo el tenista se bajó del duelo dejando “botada” a su compañera.

Las medallas de bronce en dobles mixtos fueron para los australianos Ashleigh Barty (1° en singles y 36° en dobles de la WTA) y John Peers (25° en dobles ATP) por walkover.

Pablo Carreño no puede creer el bronce olímpico y Novak Djokovic se va sin medallas.

“Lamento no haber ganado una medalla para mi país. He perdido las dos oportunidades en individuales y dobles mixtos. Ayer y hoy mi nivel de tenis bajó debido a que estoy física y mentalmente exhausto, pero no me arrepiento en absoluto de haber venido a los Juegos Olímpicos”, manifestó Novak Djokovic.

Cabe considerar además que Djokovic dejó entrever además una lesión en el hombro izquierdo por el desgaste de los últimos días, misma razón que informa de forma oficial la Federación Internacional de Tenis.