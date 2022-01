Uno de los deportistas más importantes de la historia vive una inusual situación, porque el tenista Novak Djokovic protagoniza un verdadero escándalo, luego de que le hayan prohibido el ingreso a Australia, por no estar vacunado, pese a que recibió una exención especial.

El serbio no ha podido entrar al país, de hecho lo enviaron a un hotel para refugiados, y aún no está claro qué va a pasar con el jugador, que corre el riesgo de ser deportado.

Obviamente la situación ha generado mucha expectación mundial, y uno de sus colegas y rivales, el ruso Daniil Medvedev, se pronunció sobre el hecho y apoyó al número 1 del mundo.

"Mi opinión sobre este caso es bastante sencilla. Hay reglas y hay exenciones a esas reglas. No sé exactamente qué ha pasado en los papeles, sé lo mismo que todos, que hace dos días publicó que tenía una exención. Probablemente por eso fue al aeropuerto y supongo que algún papel estaría equivocado. No sé si ha sido el Primer Ministro australiano quien se ha metido de lleno en el caso, si fue el ministro de Victoria o Craig Tiley, no lo sé porque no estoy dentro de la situación. Para mí es complicado añadir más", dijo de entrada el eslavo.

Luego, agregó que "si Djokovic tenía una exención justa a las reglas debería estar aquí; si no la tenía no debería estarlo. Parece fácil, pero de nuevo, hemos visto que puede ser muy complicado en la vida real, y no sé todos los pormenores de la historia, así que por ello solo me centro en mí mismo y mi situación".

Acerca de la posible ausencia de Nole del torneo por sus problemas, el ruso dijo que "creo que si no juega estamos quitando del torneo a un tipo que tiene 20 Grand Slams. Rafa también los tiene, sí, pero el resto de nosotros creo que no tenemos tantos (risas). Pero, de nuevo, creo que por lo que sé la situación aún no ha finalizado. Djokovic aún pude venir y competir en el Open de Australia, depende de cómo evolucionen las cosas. Pero sí, cuando alguien gana un evento nueve veces, si no acude a ese evento el cuadro se abre un poco. No es ningún secreto".

El caso de Novak Djokovic aún no está claro, pero pasan las horas y su presencia en el Australian Open se ve muy difícil.