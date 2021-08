El histórico Andy Murray no pierde el toque. Pese a sus lesiones, operaciones e incluso estar retirado del tenis por un tiempo, demostró que por algo fue el número 1 del mundo en su presentación en el US Open, donde el chileno Cristian Garin está en segunda ronda.

El británico jugó un verdadero partidazo ante el griego Stefanos Tsitsipas, el cual se definió en el quinto sets, y que dejó furioso al escocés, debido a la actitud de su rival.

El número 3 del mundo cada vez que pudo le "cortó el ritmo" a Murray, pidiendo permiso para ir al baño, donde se demoró más de la cuenta, lo que generó los reclamos del ex campeón olímpico.

"No es por irse (la rabia), sino por el tiempo que se toma. Hablé con mi equipo antes del partido y les comenté que esperaba algo así si las cosas no iban de su lado. El problema es que no puedes parar de forma que eso afecte a tu físico. Cuando juegas un partido así de brutal, si paras por siete, ocho minutos, te enfrías. Te puedes preparar mentalmente, pero tantos parones así de largos te afectan a nivel físico", dijo Murray tras el encuentro.

El griego sufrió ante Murray - Getty

"Se tomó un tiempo médico después de que yo ganara el tercer set. En el cuarto, cuando tuve 0-30, se fue a cambiar su raqueta. No puede ser coincidencia que le ocurra justo ahí. (La rodilla) no le molestaba después en las dos horas y media que duró de más el partido. Es decepcionante, porque creo que eso ha influenciado en el partido. No digo que hubiera ganado, pero ha afectado. Lo valoro, creo que es un gran jugador y bueno para este deporte, pero no me gusta perder el tiempo en estas cosas. He perdido el respeto por él", agregó el escocés.

Por último, Andy Murray habló de su nivel, señalando que sabe que puede tener buenas actuaciones, pero necesita tiempo en la cancha para tomar forma.

"Ya lo he dicho muchas veces en los últimos meses. Sé que soy capaz de jugar este tenis. Solo necesito pasar tiempo en pista y tener la oportunidad de enfrentarme a estos tipos. Creo que hoy he probado ciertas cosas. Desde el punto de vista físico, creo que he estado bien. Lo he hecho muy bien, pero me voy muy, muy decepcionado y frustrado por todo eso que ha pasado", explicó.