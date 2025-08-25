Santiago de Chile se prepara para recibir el Torneo ARUSA 2025, organizado por la Asociación de Rugby de Santiago (ARUSA), entidad que agrupa a los principales clubes de la disciplina en el país y producido por ProKart.

Este año, semifinal y final se desarrollará en la sede del Club Old Grangonian, en Chicureo, y reunirá a 37 equipos distribuidos en divisiones, consolidándose como la principal vitrina del rugby chileno, además de constituir una oportunidad para fortalecer la proyección de los clubes y el desarrollo de sus jugadores.

El rugby de Santiago vivirá su gran fiesta

Dalivor Franulic, gerente general de ARUSA, destacó la importancia del torneo, que con 62 años de historia se consolida como la competencia de clubes más grande y masiva de Chile. Según Franulic, el evento refleja la evolución del rugby en Santiago y su expansión a distintas comunas.

Francisca Palavecino, directora de comunicaciones de Prokart, explicó que el torneo se llevará a cabo en dos canchas simultáneamente en la sede de Old Grangonian, lo que representa un gran desafío logístico dada la participación de más de siete mil jugadores. Ambos enfatizaron la organización de un torneo de alto nivel, con espacios de entretenimiento, comida y un ambiente familiar.

En lo deportivo, la competencia 2025 se perfila como una de las más reñidas, con equipos como Old Mackayans liderando, pero con posibilidades abiertas para que incluso el sexto lugar avance a semifinales.

Franulic expresó su entusiasmo ante esta situación, que genera un clima de incertidumbre y emoción. Además, el creciente interés por el rugby tras la histórica participación de Chile en el Mundial 2023 ha impulsado un fuerte aumento en el número de jugadores infantiles y juveniles, muchos de los cuales ven en los Cóndores un ejemplo a seguir desde sus propios clubes.

Publicidad

Publicidad

Más allá de la competencia, el torneo promueve los valores éticos del rugby a través de la campaña “Respetemos el Juego”, que busca fomentar el respeto al rival, al árbitro y a los compañeros. Franulic subrayó que la cultura del rugby se basa en el respeto y el trabajo en equipo.

Desde ARUSA y ProKart se invita a la comunidad a vivir una jornada de alto nivel deportivo y convivencia, donde el rugby se experimente como algo más que un deporte, integrando valores y camaradería.