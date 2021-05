Serena Williams enciende las alarmas y pone en duda su participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020: "Nunca pasé más de 24 horas sin mi hija"

Serena Williams, actual octava del ranking WTA y una de las tenistas más galardonadas de todos los tiempos, está poniendo en duda su presencia en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, debido a las fuertes restricciones que le impedirían viajar junto a su hija, Alexis Olympia.

La menor de las hermanas Williams, y dueña de 4 medallas olímpicas, encendió las alarmas del mundo de deporte en las últimas horas, luego de ser consultada por su participación en los J.J.O.O. aunque las medidas sanitarias le impidan trasladarse a Japón con su bebé de 3 años.

''No he pensado mucho al respecto, aunque es una muy buena pregunta. No he pasado ni 24 hs sin ella (su hija). Esa es una especie de respuesta en sí misma. Somos mejores amigas nosotras", explicó.