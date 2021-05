Los tremendos elogios de la arquera titular de EE.UU. a Christiane Endler: “Es extraordinaria, tiene un juego fantástico”

En la antesala de los esperados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la arquera titular y campeona del mundo con Estados Unidos, Alyssa Naeher, se rindió a los pies de Christiane Endler, quien sigue sumando elogios gracias a sus grandes actuaciones en el París Saint-Germain y la selección chilena femenina.

"Creo que es una arquera extraordinaria y tengo mucho respeto por ella. Creo que tiene un juego fantástico y ha logrado grandes cosas con su equipo, el PSG y la selección. Lo que más me llama la atención de ella es que toma el mando de sus equipos y es una gran líder”, partió diciendo en conversación con El Mercurio.

En la misma línea, complementó que “las tapadas que ha hecho, sobre todo cuando su equipo la necesita, han sido fenomenales. Ha mantenido su nivel durante los años y eso hace que sea tan exitosa en la elite del fútbol femenino”.

Sumado a esto, se refirió al alza futbolística que ha tenido La Roja Femenina: “Es impresionante lo que han hecho. Cada año van mejorando y compitiendo de mejor forma contra las mejores selecciones del mundo. Estoy muy feliz por eso, especialmente porque en Chile tuve uno de mis mejores recuerdos. jugué el Mundial sub 20 y ganamos el título y fui elegida la mejor arquera”, mencionó.

Alyssa Naeher se sumó a los elogios por Endler. (FOTO: Getty)

Finalmente, al ser consultada por el Premio The Best, en donde Endler ha sido nominada en dos oportunidades seguidas como la mejor arquera del mundo: “Todas merecíamos ganarlo. Las tres hicimos cosas buenas individualmente en nuestras carreras. Finalmente hay personas que eligen y no hay mucho que decir al respecto”.